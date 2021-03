Durante la sexta edición de La Guía México Gastronómico 2021 se reconocieron a 278 restaurantes de México de, entre los cuales, se encuentran 12 locales de Baja California.

Desde hace años, la cocina de la Baja ha brillado por sí sola gracias al uso de los ingredientes de mar y tierra que ofrece el estado, así como al incansable trabajo de sus chefs y cocineros. Chefs como Benito y Solange, quienes cumplieron ya 20 años al frente de Manzanilla; David Castro Hussong y Maribel Aldaco Silva; cuyo restaurante Fauna ganó el premio Miele One to Watch Award en los Latin America’s 50 Best Restaurants 2020 ; Javier Plascencia con su cocina baja-mediterránea; y Sabina Bandera, quien ha conquistado el paladar de figuras como Anthony Bourdain con sus tostadas y mariscos "de carreta", son tan solo algunos de los nombres que han ayudado a forjar la gastronomía de ese destino.

(Miguel Bahena y Carolina Verdugo; Adria Marina; y Javier Plascencia)

Los restaurantes bajacalifornianos que se encuentran en la lista son:

1. Caesar´s, de Nadya Fernández.

2. Casa Tijuana, de Juan Cabrera.

3. Georgina, de Adria Marina.

4. Misión 19, de Luis Gómez y Javier Plascencia.

5. Animalón, de Javier Plascencia.

6. Deckman´s en el Mogor, de Drew Deckman.

7. Fauna, de David Castro Hussong y Maribel Aldaco Silva.

8. Finca Altozano, de Javier Plascencia.

9. Villa Torél, de Alfredo Villanueva.

10. Madre, de Miguel Bahena y Carolina Verdugo.

11. Manzanilla, de Benito Molina y Solange Muris.

12. Sabina Restaurante por La Guerrerense, de Sabina Bandera.

Por su parte, los chefs Benito Molina y Solange Muris recibieron un reconocimiento especial como Mejores chefs del año, título que compartieron con Aquiles Chávez, Elena Reygadas, Jorge Vallejo y Juan Emilio Villaseñor.

"Sin lugar a duda, desde hace varios años la escena gastronómica de Baja California ha brindado importantes e interesantes aportaciones a la culinaria mexicana, no sólo por las bondades que representa una región rica en recursos naturales de mar y tierra, sino por la creatividad y preparación de las y los chefs que ahí radican. Celebramos estos 12 reconocimientos brindados por las y los expertos gastronómicos de México, e invitamos a las y los turistas a descubrir los sabores de la Baja", expresó la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo de Baja California.