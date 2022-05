De la vista nace el amor

Paulina Abascal desde su pastelería de diseño The Wish Cake nos enamora con la vista. Además de tener un pan y relleno rico, el decorado hace que cada pastel sea una obra de arte. Nuestro favorito es el de vainilla vainilla porque el balance de azúcar del merengue italiano es perfecto y no empalaga. Además de tener una experiencia divertida en donde tú puedes finalizar el decorado del pastel al ponerle las grageas de color.

The Wish Cake

IG @thewishcakes

Pastel helado

Neverías Frody lanzaron una línea de barras heladas. Una manera divertida y diferente para partir el pastel, un acierto en esta temporada de calor. Nuestro favorito es el de limón que nos recuerda al pay de limón con todo y sus trocitos de galleta de vainilla. Un clásico casero que seguro mamá te ha preparado.

Neverías Frody

IG @neveriasfrody

Personalizados

Si quieres agregarle un mensajito al pastel con una dedicatoria, Dinks Repostería tiene esa opción. Ana Beltrán es quien está al mando de este proyecto creativo en donde siempre tiene alguna novedad de temporada. Nosotros recomendamos su tiramisú en frasco individual y el pastel de zanahoria.



Dinks Repostería

IG @dinks.reposteria



Para la mamá sibarita

Si prefieres un snack dulce para pasar una tarde amena, entonces ve a Catamundi por un par de vinos, quesos, pan reciérn horneado, pastas, y postres. Sus galletas y manguitos enchilados con chocolate son ideales para la botana o bien, como postre. Pregunta por sus donas, siempre son un hit por sus sabores fuera de serie, la glaseada con tocino es nuestra favorita.

Catamundi

IG @catamundi



Paladar exigente

Si mamá es crítica culinaria, estos postres diseñados por ÇUINA son para ella. Combinaciones tradicionales y otras poco convencionales, dan lugar a postres que no tienen comparación. No habrá quejas, solo aplausos si regalas uno de estos dulces bocados este próximo Día de las Madres.





IG: @cuina.mx

Pastel con piquete



En Mielmesabe combinan lo mejor del pastel tres leches con licor de crema irlandesa. El pastel está cubierto de crema batida y decoración minimalista. Otras opciones de temporada son el pastel margarita decorado con flores y el pink velvet con fresas.



IG: @mielmesabemx



Galletas keto

Estas galletas de almendra serán las favoritas de mamá. No contienen harina ni mantequilla. Provienen de una receta única que Kukki tiene celosamente guardada. Nosotros ya las probamos y son verdaderamente adicitivas.

IG: @kukki.mx

