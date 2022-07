Cómo evitar padecer la cruda o resaca

En fin de semana, para una celebración con tus amigos, las bebidas alcohólicas suelen estar presentes. Pero después de la diversión viene la cruda o resaca, que no es más que los efectos que el alcohol ocasiona en tu organismo, mismos que puedes evitar padecer siguiendo algunos tips.

¿Recuerdas tus primeras borracheras cuando, a pesar de haber bebido de más, al día siguiente estabas como nuevo? Quizá te estés preguntando porque ya no es así. La respuesta es que a medida que pasan los años la resaca se convierte en un problema más importante que debes considerar antes de salir de fiesta.

Lo anterior no quiere decir que debes sacar las bebidas con alcohol de tus reuniones. Tomar 1 copa de vino o 1 cerveza no te ocasionará cruda, el truco es no excederse con la ingesta y seguir los consejos que en Menú te daremos.



Foto: Pixabay

¿Qué produce la resaca o cruda?

Hay que aclarar que la cruda o resaca no la ocasiona la cantidad de alcohol que ingieras, pues en algunas personas basta con un trago para sentirse mal al día siguiente. La realidad es que todo depende de la tolerancia y los hábitos de consumo que tenga cada uno.

Sin embargo, abusar de la ingesta de bebidas alcohólicas aumenta las probabilidades de tener cruda. Y es que los síntomas de una resaca aparecen cuando el alcohol comienza a ser desechado por el organismo y, por lo tanto, baja su nivel en la sangre.

Algunas bebidas “pegan” más fuerte que otras y esto se debe a los “congéneres”. Dicho químico, que se genera en el proceso de fermentación, se encuentra presente en mayor cantidad en las bebidas oscuras, como el brandy y el whisky.

Las primeras señales de las consecuencias de una mala copeada pueden ser dolor de cabeza, fatiga, sed excesiva, dolor muscular, náuseas, malestar estomacal, insomnio, aumento del ritmo cardiaco, sensibilidad a la luz o sonido, esto de acuerdo con información del portal Mayo Clinic.

Y aunque los síntomas se desaparecen solos en un lapso de alrededor de 24 horas, se recomienda ingerir electrolitos, un vaso de leche, platillos preparados con pescados y mariscos, consomés y, en general, alimentos alcalinos con alto contenido de proteínas y minerales, como el plátano, aguacate, melón y brócoli.



Foto: Pixabay

Leer también: Doña Ángela comparte su receta para preparar tamales esponjaditos

Estos tips te ayudarán a disminuir los síntomas de la cruda o resaca

Conoce tus límites. La mejor medida para evitar los síntomas de la resaca es la prevención, esto implica saber qué tanto eres capaz de tomar, qué bebidas toleras más y hasta dónde puede soportar tu cuerpo.

No bebas con el estómago vacío. Si te dicen que en la fiesta debes comer algo, ¡créeles! La comida ayudará a ralentizar el proceso de absorción del alcohol. Tener una botana a la mano también es una buena idea, así tu cuerpo no solo se saciará con puras bebidas alcohólicas.

Elige bebidas alcohólicas transparentes. Como lo mencionamos anteriormente, las bebidas oscuras indican un mayor volumen de congéneres. Por el contrario, las transparentes, como el vodka, pueden disminuir las probabilidades de resaca, siempre y cuando se consuman con moderación.



Foto: Pixabay

Mantente hidratado. Es un hecho que la ingesta de alcohol aumenta las ganas de orinar, por ello es importante no perder hidratación y un vaso de agua es el remedio perfecto para este mal. Basta con ingerir líquidos entre copa y copa, lo que además te ayudará a controlar las ganas de seguir bebiendo.

No mezcles bebidas. Uno de los consejos básicos que te salvará de la resaca es no revolver los tragos. Por nada del mundo se te ocurra ingerir una copa de vino, luego una de vodka, tequila, whisky, cerveza y rematar con un caballito de mezcal. Si tienes el antojo de probar los distintos tipos de bebidas, hazlo por bloques, no uno tras otro.

Duerme lo suficiente. El alcohol te puede ocasionar fatiga y sueño, por lo que antes de salir de fiesta es fundamental que descanses para andar con la pila recargada. No solo te servirá para mantenerte despierto, sino para evitar que a la mañana siguiente te cueste trabajo recuperarte.



​​​​​​​Foto: Pixabay

Pon en práctica estos consejos y sal a divertirte mientras cuidas a tu cuerpo de los efectos de la resaca o cruda. Recuerda que si vas a manejar, las bebidas alcohólicas quedan prohibidas por tu seguridad y la de los demás.

Leer también: Hija de Doña Ángela comparte receta de tortillas de harina