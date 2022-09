Comensales acusan de discriminación al restaurante Cuerno

La Ciudad de México cuenta con establecimientos gastronómicos para todo tipo de paladares. Polanco es una de las zonas más conocidas por sus restaurantes lujosos, aunque algunos de ellos se han visto envueltos en polémicas relacionadas con discriminación en contra de los comensales, tal como sucedió en Cuerno.

El restaurante Cuerno, propiedad de Grupo Costeño, tiene una sucursal sobre Masaryk. Y quien conoce la CDMX sabe que esta es una avenida que se caracteriza por sus tiendas, boutiques y restaurantes exclusivos.

Sin embargo, en los últimos meses se ha vuelto frecuente escuchar sobre casos de clientes que aseguran haber sido discriminados en esos lugares de alta cocina. Hoy en Menú te contamos la historia de Valeria Sandoval, la tiktoker que denunció que le negaron la entrada a Cuerno debido a su vestimenta.



Foto: Instagram @cuernomasaryk

Cuerno, el restaurante-bar top fine dining en Polanco

El restaurante Cuerno es un establecimiento que opera bajo el concepto “fine dining”, es decir, que tanto el menú como sus ingredientes, son seleccionados de manera minuciosa para ofrecer alta calidad.

Su cocina se centra en el diseño y perfeccionamiento de cada uno de sus platillos y bebidas, los cuales son servidos por personal calificado, señala el restaurante.

El Cuerno se especializa en cocina de asador en un ambiente de parrilla norestense. Cuenta con un menú variado de mariscos, carnes, ensaladas y todo tipo de filetes, así como una carta de tragos para todos los gustos.

Además, forma parte del primer grupo restaurantero de México en recibir el premio Six Star Diamond Award, otorgado por The American Academy of Hospitality Sciences. Dicho reconocimiento se entrega a los establecimientos internacionales por su buena comida, servicio distinguido y la experiencia de lujo con sus clientes.



Foto: Instagram @cuernomasaryk

Leer también: Qué pasa si comes el pollo con pellejo o piel

Denuncian en TikTok discriminación del restaurante Cuerno

Valeria Sandoval compartió en su cuenta de TikTok, donde acumula 5.4 millones de seguidores, un video en el que se le observa a ella y a su amiga Nicole afuera del restaurante Cuerno. Luego las mujeres comentan que el personal las observa debido a su vestimenta, a pesar de que a otros clientes que iban en jeans sí los dejaron pasar.





@valeria.sandovall Miren lo que hoy nos paso en mexico!! No nos querían dejar entrar a este restaurante en mexico porque estamos vestidas “incorrecto” o somos dos mujeres solas! Que triste ♬ sonido original - Valeria sandoval

La colombiana acudió a Cuerno por recomendación de sus allegados. Sin embargo, al llegar, se les impidió la entrada con el argumento de que no contaban con reservación y que no había disponibilidad, pues el lugar estaba lleno.

En un segundo video a modo de story time, las mujeres explican que tras lo sucedido se retiraron del lugar y verificaron en la aplicación móvil que su reservación si fue confirmada, por lo que decidieron regresar. A los pocos minutos, el manager de Cuerno salió y les ofreció disculpas, permitiéndoles el paso.



Al respecto, los usuarios de TikTok les hicieron saber que en varios restaurantes de México existe un código de vestimenta, por lo que esa podría ser una razón para negarles el acceso. Otros comentaron que simplemente hay lugares donde no admiten que los influencers entren y graben al resto de clientes sin consentimiento.

Valeria Sandoval comentó que, una vez que lograron entrar, se percataron que el lugar tenía varias mesas vacías. Aunque la molestia de ambas fue que no les explicaron los motivos para negarles el acceso, por lo que ellas consideran que se trata de discriminación por ser mujeres.

Este es el menú del restaurante Cuerno

El Cuerno ofrece alimentos servidos con todo tipo de carnes, entre ellos, cortes finos como rib eye, tomahawk, arrachera, pork chop; ceviche de atún aleta azul, sashimi de Hamachi, ostiones a las brasas, chicharrón de pulpo o de cola de langosta y hasta tacos de totoaba, filete y lechón.

Entre sus platillos más populares destacan el pulpo a las brasas, pulpo al grill, los tacos callejeros, el chicharrón Cuerno, tuétano con escamoles, filete en su jugo y algunos postres, como el pastel de campechana.



Foto: Instagram @cuernomasaryk

Al tratarse de un restaurante de alta cocina, sus precios varían dependiendo el platillo. Por ejemplo, la porción de pechuga de pollo tiene un costo de 389 pesos, mientras que algunos cortes como el rib eye y tomahawk oscilan entre los 1890 y 1980 pesos respectivamente.

Otra de sus especialidades son el aguachile de espina, el cual un costo de 730 pesos; los tacos de filete con tuétano en 495 pesos; el pulpo al grill por 598; pastel de crema de cacahuate en 290; o para los paladares más exóticos está el Wagyu Steak japonés que tiene un precio de 1590 por porción.



Foto: Instagram @cuernomasaryk

Leer también: Estas son las bebidas hidratantes reprobadas por Profeco