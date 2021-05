Cocina al estilo de Star Wars con estos accesorios

Tus bebidas favoritas con Baby Yoda

Desde tu lechita hasta tu coctel favorito podrás disfrutar en estos tiernos vasos con la imagen de Grogu, mejor conocido como Baby Yoda o The Child. El juego incluye 4 vasos de vidrio de 295 ml y los puedes encontrar aquí.

Para desayunar, comer y cenar

Que la fuerza te acompañe durante todas tus comidas con esta vajilla de 12 piezas de porcelana. Incluye platos extendidos, platos hondos y tazas con las imágenes de tus personajes favoritos de la trilogía original. Está a la venta aquí.





Recetas de una galaxia muy, muy lejana

Galletas de wookie, Tip yop frito de Endor, Brownies de Bossk y Rostizado de Shaak son algunas de las recetas que se incluyen en este par de libros de cocina dedicados a las recetas del universo de Star Wars. "The Star Wars Cookbook: Wookiee Cookies and Other Galactic Recipes", está mayormente enfocado en preparaciones dulces como galletas, palomitas, hot cakes y brownies; y, "Star Wars: Galaxy's Edge: The Official Black Spire Outpost Cookbook", contiene recetas inspiradas en la atracción Star Wars: Galaxy's Edge, de Disneyland. Ambos libros están en inglés y los puedes encontrar aquí y aquí.







Para batir y voltear con estilo

La princesa Leia te ayudará a hacer los mejores huevos o hotcakes con estas espátulas de silicón. El set incluye tres espátulas de distintos tamaños y son perfectas para batir, mezclar, voltear y más. Están aquí.





Galletas del imperio

Hornea las galletas más cool con estos moldes con la imagen de Darth Vader, Stormtrooper, R2-D2 y Yoda. Al ser de silicón las puedes utilizar en el horno sin problema. Consíguelas aquí.







Palomitas de la muerte

Prepara las mejores palomitas de la galaxia con esta máquina en forma de la estrella de la muerte. La tapa de la máquina se puede utilizar como tazón para que las comas ahí mismo. Encuentrala aquí.





Helado como en Hoth

Enfría tus cocteles y bebidas favoritas con estos hielos de Star Wars. Los moldes son de silicona e inlcuyen diversas figuras como Stormtrooper, Darth Vader, X-Wing Fighter, Millennium Falcon, R2-D2, Han Solo, Boba Fett, Death Star. Tip: también las puedes usar para hacer chocolates o gomitas. Están aquí.