Chef y cervecero "cocinan el american dream" en Chicago

Jorge, Javier y José comparten una historia en común: haber migrado “al otro lado”para cumplir el sueño americano. Hoy ya tienen un lugar en la industria culinaria y cervecera.

Casa Humilde, con adn mexicano

Abrir una cervecería con raíces mexicanas en Estados Unidos parecía una locura. No solo por la inmensa competencia que existe, sino porque el vecino del norte tiene una muy buena producción artesanal y una cultura cervecera fuerte. ¿Cómo podrían abrirse paso Javier y José López, dos hermanos de Durango que migraron al barrio de Hermosa, en Chicago?

Leer más: Razones para amar a la cerveza de República Checa

La respuesta llegó al crear Casa Humilde Cervecería, un proyecto con un propósito claro: hacer cervezas para toda ocasión; algunas, con el inherente toque latino que les vibra en la sangre y otras, tradicionales y bien conocidas por el gusto americano.

La idea empezó a cocinarse en 2015, cuando Javier y José comenzaron a hacer sus pininos en la industria y, desde el garaje de su “humilde casa”, hicieron las primeras cervezas que pudieron servir en District Brew Yards, un spot colectivo donde cerveceros artesanales dan a conocer sus productos.

Con los años, lograron hacerse un lugar propio que abrieron en 2019, pero con la llegada de la pandemia cerraron la venta directa, aunque eso les abrió el camino a los centros de consumo, festivales (como Chicago Gourmet), licorerías, bares y restaurantes.

Leer más: Celebra el Día del Gin Tonic con estas recetas con un twist

Por su parte, Juan Pablo Mosqueda, Brand Ambassador de la marca, nos dijo: “Nuestro concepto es hacer cerveza con ingredientes mexicanos y atarlo a algunos dichos usados en el país. Hemos elaborado 39 tipos de cervezas. A la gente le ha gustado, incluso a los mexicanos. Queremos mantener nuestra cultura viva para las nuevas generaciones. Por eso somos fieles a nuestro lema: #StayHumilde".

A la conquista del paladar estadounidense

The Gage es uno de los hot spots del momento en Chicago. No importa la hora del día a la que vayas, la barra y las mesas de los salones se encuentran reservadas: ¿el secreto? Ser un gastropub con platillos clásicos americanos y de influencia europea con un twist que los ha hecho acreedores a una recomendación de la Guía Michelin.

La fuerza laboral en las cocinas estadounidenses es en su mayoría de manos mexicanas.

Hay un detalle que todo visitante, sobre todo si es mexicano, no puede pasar por alto: conocer al chef ejecutivo Jorge Hernández, un chiapaneco que migró a los 17 años. Al no tener papeles, ciertos trabajos le fueron negados, pero la llamada a uno de sus amigos cambiaría su destino, pues lo metió como lavaplatos al Coco Pazzo Café, un restaurante italiano donde comenzó su camino en la cocina.

Leer más: Descubre los beneficios de la miel melipona

“Siempre he sido preguntón. Cuando agarré confianza con el chef Tony, le pedía que me enseñara cómo hacer pasta o cortar pescado. Tiempo después le dije que me encantaba la cocina y quería dedicarme a eso, y me enseñaron”. Desde ese entonces, se fue abriendo camino en diferentes restaurantes hasta que en 2006 llegó The Gage. “Imagínate lo que fue para mí quedarme al frente de un restaurante como este, donde además me dan la oportunidad de proponer y cambiar cosas”, finaliza.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters