Hace cinco años, en medio de una sesión de fotos, recibí una llamada que marcaría profundamente mi vida profesional. “¿Señor Borboa…? ¿Conoce usted a la columnista de vinos del Financial Times? Ella quiere hablar con usted para invitarlo a participar en su próximo proyecto editorial”. Aquel intercambio de palabras daría inicio a una fascinante y muy exigente relación con Jancis Robinson, primero en las páginas de The World Atlas of Wine y, después, en las de The Oxford Companion to Wine.

Mi camino se volvió a cruzar con quien considero es la máxima autoridad del mundo del vino hace un par de meses. Esta vez un correo electrónico anunciando: “Carlos, estaré en Ciudad de México el 12 de abril y tendría la oportunidad de probar los que tú consideres son los mejores vinos de México”. ¡Vaya noticia!

Pocos días bastaron para superar la emoción y entender la responsabilidad que tenía. No se trataba de enlistar y reunir mis etiquetas favoritas, ¡no!, sino de lograr integrar una cata con los más grandes exponentes de la industria vitivinícola nacional, de forma confidencial, lejos de reflectores mediáticos y, principalmente, libre de política y compromisos personales.

Por supuesto, había que renunciar a mi propia visión y escuchar la voz de las personas que más admiro en México. Sí, la selección final es resultado del intercambio de ideas entre Manuel Negrete, el mejor sommelier joven de este país, y Sandra Fernández, amiga y una de las máximas expertas del vino nacional.

La difícil elección

Si bien la elección final de etiquetas pudiera resultar polémica, confieso estar seguro de reunir los vinos que mejor resumen el bien hacer productivo actual de nuestro país. ¡No!, muchas de estas etiquetas ni siquiera participan en el concurso de vinos del cual soy director.

Simplemente se trata de exponentes que logran transmitir plenamente su terroir, que brillan en enotecnia y cumplen en complejidad y balance sensorial, desde todos los rincones del país. Estos son los grandes vinos de México elegidos para una cata mítica con Jancis Robinson.

Finca Sala Vivé by Freixenet México Terra Mädi Brut NV, Querétaro. El Cielo Hypatia Blanc de Blancs 2018, Valle de Guadalupe. Los Cedros Chenin Blanc 2021, Coahuila. Anónimo Riesling 2020, Aguascalientes. L.A. Cetto Don Luis Viognier 2021, Valle de Guadalupe. Los Arcángeles Canto de Sirenas Sauvignon Blanc 2020, Guanajuato. El Cielo G&G by Gina Sommelier Sauvignon Blanc 2018, Valle de Guadalupe. De Cote Chardonnay Reserva 2017, Querétaro. Monte Xanic Gran Ricardo Sauvignon Blanc 2021, Valle de Guadalupe.

Tres Raíces Rosé 2021, Guanajuato. Montefiori Rosato 2022, Valle de Guadalupe. Camino Corazón Rosado 2022, Valle de Parras. RG|MX Naranja 2021, Valle de Parras. Tres Ríos Malbec 2020, Chihuahua. Casa Zamora Redes 2018, Valle de Santo Tomás. Viña Secreta Syrah 2020, Aguascalientes. Guanamé Pájaro Azul 2018, Guanajuato. Viñas de la Erre Enoteca Rocha Zazueta Mezcla Bordalesa Gran Reserva 2012, Valle de Guadalupe. Casa Anza Reserva 2018, Guanajuato. Parvada Reserva 2018, Valle de Parras. Cava Quintanilla Reserva Syrah 2018, San Luis Potosí.

Don Leo Cabernet Sauvignon Gran Reserva 2013, Valle de Parras. Norte 32 Teziano Nebbiolo 2017, Valle de Guadalupe. Viñas del Sol Santos Brujos Tempranillo 2018, Valle de Guadalupe. Puerta del Lobo Merlot 2019, Querétaro. Finca La Carrodilla Syrah 2018, Valle de Guadalupe. Casa Madero Cosecha Tardía 2021, Valle de Parras.

*Carlos Borboa juez internacional de vinos y destilados.

