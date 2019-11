De inspiración mexicana

Chandon Délice, el vino espumoso de Moët & Hennessy, plasmó la talavera poblana en su más reciente edición limitada. Además de haber vestido la botella con los colores de la talavera, se incluyeron elementos gráficos muy mexicanos, tales como: el gallo, el taco, el nopal, los ajolotes o la lucha libre.

Quinceañero

Chivas Regal, el famoso y tradicional scotch, presenta Chivas XV, un blended whisky con 15 años de añejamiento.

En cada trago encontrarás notas de manzanas y peras maduras, canela, miel y vainilla. Puedes encontrar dicha edición en dos botellas distintas: una completamente dorada y otra que te permite observar las tonalidades miel del whisky.





Look futurista

La más reciente colaboración de la casa de cognac Hennessy fue con el misterioso artista argentino Felipe Pantone, quien plasmó en la botella su obra "W-3 Dimensional Three Stars", misma que está inspirada en la historia y el pasado de la maison Hennessy.

Musical

La cantante y actriz Janelle Monáe se unió a la línea de vodka polaco Belvedere para crear una botella de edición limitada. Esta colaboración encarna la visión de ambas partes de un futuro diverso, igualitario y de libre expresión, es decir, a “Beautiful Future”.





De la realeza

Dewar's The Monarch Aged 15 years Blended Scotch Whisky está inspirado en “The Monarch of the Glen”, una pintura de Landseer en posesión de la familia propietaria de la destilería. Se trata de una mezcla de más de 40 whiskies añejados por 15 años en barricas de bourbon y sherry.

De la madre patria

Licor 43 presenta la segunda edición de su colección de botellas “Made of Spain Art Edition”. Este año rinden tributo a la arquitectura y fachadas con mosaicos de los edificios madrileños erigidos durante los siglos XVI y XVII.

El color del whisky

La quinta de las ediciones limitadas de The Macallan presenta un empaque y etiquetado púrpura, el color que a partir de ahora representa a esta casa de whisky escocés y que fue logrado con la colaboración del Pantone Color Institute.