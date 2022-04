Si algo no falta en las cocinas mexicanas, es el pan. Según datos de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (CANAINPA), el consumo anual de pan es de 33.5 kilos por persona, siendo el pan blanco el que más se vende en el país y, entre los más populares está el bolillo del que vamos a contarte algunos datos curiosos que seguro no conocías.

Y es que por su versatilidad, el bolillo ha estado, literalmente, en boca de todos alguna vez en la vida, ya sea en molletes, capirotadas, junto a un atole o un chocolate bien espumoso.

Más allá de su sabor y todas las combinaciones que puede tener, la Coordinación de nutrición del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) de CU y la UNAM, se dieron a la tarea de recopilar algunos datos sobre este pan. ¿Sirven para el susto?, ¿de dónde salió? ¡Aquí te lo contamos todo!





Foto: Pixabay

El bolillo nació de la casualidad

El bolillo es el pan salado por excelencia: es barato, fácil de hacer, crujiente por fuera, suave por dentro y con una historia de origen mítica:



El libro “El trigo en México”, nos cuenta que este pan surgió durante la colonia, cuando los españoles introdujeron cereales y tecnología como los molinos. Los relatos orales dicen que Juan Garrido, criado de Hernán Cortés, encontró por casualidad tres granos de trigo en un costal de arroz, los sembró en un solar cerca de Rivera de San Cosme, en lo que hoy es la CDMX, y a raíz de ello nació la producción de trigo en el país. Ese fue el primer paso para tener al bolillo como lo conocemos:



No fue sino hasta finales del siglo XIX, durante el Porfiriato, que el pan se popularizó. La influencia que Francia tuvo en el país aquellos años incluyó también a la cocina y una de las recetas que se rescataron de la tradición de aquel país fue el bolillo. Su creación es bastante curiosa.



La historia más popular sobre el nacimiento del bolillo es que su creador fue justamente un francés, el panadero de la corte de Maximiliano de Habsburgo, Camille Pirotte.





Foto: Pixabay

Camille Pirotte, o Birote, para los mexicanos

De acuerdo con los historiadores, el creador del bolillo es Camille Pirotte. ¿El apellido no te suena algo familiar? Pues lo creas o no, el pronunciarlo mal bautizó uno de los panes más tradicionales del país.



Tras varias pruebas fallidas con un mismo tipo de masa, el chef Camille se dio por vencido y la dejó podrir, eso provocó que se fermentara el trigo, actuando como levadura, lo que ocasionó la creación del pan que hoy conocemos como birote (una especie de bolillo alargado).

El pan frío que preparaba el cocinero se regalaba a las personas pobres, y como la mayoría de ellas no sabían pronunciar el apellido del panadero, el pan fue nombrado como “Birote”.

La frase “se vende como pan caliente” salió del bolillo

Es seguro que hayas escuchado la frase "se vende como pan caliente" para referirse a algún producto que vuela de los anaqueles o se agota muy rápido. Pues su origen está vinculado con el bolillo.

En el siglo XX, con el pan ya establecido como el postre favorito, los panaderos, con el fin de vender más que su competencia, comenzaron a vender bolillos recién horneados muy rápido, llegando a vender estos panes hasta cada 20 minutos.





Foto: Pixabay

Un bolillo equivale a comer 3 tortillas de maíz

Si te encanta su sabor y sueles disfrutarlo a cada oportunidad te tenemos una mala noticia, un bolillo equivale a comer 3 tortillas de maíz. Sí, como leíste, y no solo eso, además también equivale a comer hasta 7 tazas y media de palomitas de maíz, de acuerdo con datos del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes.

A detalle una pieza de bolillo de 60 gramos contiene: 183 calorías, 5.7 gramos de proteína, 39 gramos de carbohidratos y 341.4 miligramos de sodio.

Bolillo para el susto, ¿es cierto?

Cuántas veces no hemos escuchado que, para calmar un susto, basta con darle una mordida a un bolillo, ya que este pan “asienta la panza”. Lo cierto es que un susto hace que segreguemos adrenalina y cortisol, acelerando el ritmo cardiaco, tensando nuestros músculos, alterando temporalmente los niveles de glucosa en la sangre y, otras veces, incluso generando náuseas. Sorprendentemente, el bolillo sí “ayuda” a aligerar un susto, pero no de la manera que solemos creer:



Primero, masticar un bolillo puede servir como distractor frente a un susto, pero esto se puede conseguir con muchos otros alimentos, es aquí donde viene lo interesante. La revista médica Medicina Legal de Costa Rica, realizó un estudio de actualización de la fisiología gástrica, donde se encontró que comer un bolillo sí puede ayudar a estabilizar la glucosa en la sangre, ya que los carbohidratos y las grasas inhiben la producción de ácido gástrico.



Ahora ya lo sabes, si tienes un susto, antojo de unas tortas ahogadas, de una rica guajolota o quieres sorprender a tus amigas y amigos con datos curiosos, el bolillo es la respuesta.



