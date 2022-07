Benito Molina hará un takeover en Guadalajara

El próximo 3 y 4 de agosto, el chef Benito Molina tomará la cocina del restaurante Alcalde, del chef Francisco Ruano, en la ciudad de Guadalajara en los turnos de comida y cena. Recordemos que Benito junto a su esposa Solange Muris fundaron en Ensenada, Baja California Manzanilla, un referente de la cocina ensenadense al ser una cocina de temporada en donde la estrella son los pescados, mariscos y el vino de la región.

Esta experiencia está organizada por Müi, un proyecto gastronómico que ya va en su cuarta temporada. El menú que Benito y Francisco presentarán consta de seis tiempos. Resalta la presencia del abulón de Eréndira con pipián de algas; el tamal encebollado con erizo, txipirón y mole blanco; y la pesca del día con chicharrón en salsa. Además de sorprendentes platos como la marquesita de anchoa y la natilla de lechuga de mar con helado de hinojo.

Marquesita marina. Foto: especial

MENÚ



Coctel de bienvenida: Margarita de Sauco con Tequila Reserva de la Familia Platino

PRIMER TIEMPO

Sorpresa marina

SEGUNDO TIEMPO

Abulón de Eréndira con pipián de algas

TERCER TIEMPO

Tamal encebollado con erizo, txipirón y mole blanco.

CUARTO TIEMPO

Pescado del día con chicharrón en salsa

QUINTO TIEMPO

Marquesita de Anchoa

SEXTO TIEMPO

Natilla de Lechuga de mar, helado de hinojo

En ediciones anteriores, Müi ha contado con la presencia de top chefs de la talla de Daniela Soto-Innes, elegida en 2019 como The World’s Best Female Chef por la lista The World’s 50 Best Restaurants; Álvaro Clavijo, del restaurante El Chato, considerado como el mejor restaurante de Colombia; Jorge Muñoz Castro, del restaurante Astrid & Gastón, de Lima, Perú; y chefs mexicanos como Guillermo González Beristáin, del restaurante Pangea; Gaby Ruiz, del restaurante Carmela y Sal; Elena Reygadas, del restaurante Rosetta, entre otros.

el menú degustación tiene un costo de $1,650.00 pesos más $700.00 si lo quieres con maridaje. Para más información sobre fechas, reservaciones y disponibilidad consulta la página:mui.lat



