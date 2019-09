Beneficios de comer avena en ayunas

No cabe duda que un buen desayuno es la gasolina para empezar tus actividades diarias y cuando se consumen productos naturales, beneficias a tu organismo, es por eso que aquí te damos varias razones para que incluyas avena en tus desayunos. Toma nota.

Aumenta la saciedad

De acuerdo con un estudio publicado por la National Library of Medicine del National Institutes of Health, consumir avena en el desayuno, suprime el apetito, aumenta la saciedad y reduce la ingesta de energía en comparación con el cereal de caja. Esto se debe a las propiedades fisicoquímicas del β-glucano (fibra soluble) y la hidratación suficiente de la avena.

Reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovaculares

Un estudio publicado por el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, estudió a 150 personas con colesterol y triglicéridos altos, quienes después de llevar una dieta de 3 gramos de avena diaria, redujeron sus niveles de colesterol.

Disminuye el estreñimiento

Se sabe que la avena es eficaz contra este padecimiento. De acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición (FEN), al consumirla estás comiendo fibras solubles que, a su vez, son las encargadas de limpiar el residuo no digerido de tus intestinos, mejorando la digestión y evacuación.

Reduce los niveles de azúcar en la sangre

Por la fibra que contiene, contribuye a mantener los niveles de azúcar en la sangre en los límites normales, según un estudio de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Además, según el sitio Bien Comer de nuestra experta en nutrición Fernanda Alvarado, este beneficio se debe al betaglucano (fibra soluble) y a las grasas insaturadas o grasas “buenas” que contiene, ya que absorbe lentamente los hidratos de carbono y esto disminuye la cantidad de insulina que el páncreas libera en el torrente sanguíneo.

Previene el cáncer de colon

La Food and Drugs Administration (FDA) en Estados Unidos asegura que consumir 3 gramos diarios de avena podría tener un efecto anticancerígeno al reducir los compuestos que son agentes causantes de cáncer de colon. Esto se debe gracias a la vitamina E que es un compuesto antioxidante conocido por proteger al cuerpo de los efectos de los radicales libres y jugar un papel importante en la prevención de enfermedades como cáncer, aterosclerosis, cataratas, entre otras enfermedades.

Fernanda Alvarado es especialista en nutrición y educadora en diabetes, escribe la sección “Zona Saludable” en el suplemento impreso de Menú de El Universal. Cuenta con estudios de educación continua en nutrición y formación como promotora de salud por parte de la Universidad Iberoamericana. Candidata a maestría en nutrición y dietética con especialidad en nutrición comunitaria.

