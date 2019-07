Batinopales, la creación chilanga para que los niños coman sano

La pelea entre los niños y las verduras ha llevado a casi todas las madres a buscar opciones que hagan que un platillo sea novedoso para que los pequeños quieran comerlo.

Pensando en todos aquellos niños que no quieren comer verduras, el señor Juan Antonio Aguilar, creó los batinopales, los cuales se volvieron virales luego de que Teresa Rodríguez Vega subiera una foto en su cuenta de Twitter.



Fui al #MercadoDeLaBola a buscar unos ingredientes y regresé con dos huipiles y unos batinopales que no sabía qué necesitaba. #Miniso qué? pic.twitter.com/3Ic86wdcBA — Teresa Rodríguez de la Vega (@tesiture) July 5, 2019

Aguilar, tiene un local en el mercado conocido como La Bola, ubicado en la delegación Coyoacán, y en una entrevista para Verne comentó, “tengo una clienta con su nieto que me dijo que no quería comer nopales y se me ocurrió usar un molde para darles otra forma y que se vieran diferentes”.

Además de los batinopales, Aguilar ofrece la versión de nopales con figura de Mickey Mouse, “este es un negocio y hay que tratar de darle gusto a todos”, explicó.

Entre semana se venden entre 5 y 10 platos de batinopales con 8 piezas, a $12 pesos cada plato, mientras que los fines de semana se llegan a vender más, afirmó Aguilar.

Si quieres encontrar a los novedosos batinopales o mickeynopales deberás acudir al local 109 del mercado Ajusco Monserrat, conocido como La Bola.