Directo desde Atenas, Grecia, el icónico bar Baba Au Rum llegó a la Ciudad de México para una noche única de coctelería. Licorería Limantour fue la sede donde su bartender y propietario Thanos Prunarus preparó 4 cocktails especialmente para el publico mexicano.

En Menú te contamos todo lo que tienes que saber sobre sobre Baba Au Rum, bar que actualmente ocupa la posición número 17 en el prestigioso ranking de The World's 50 Best Bars.

Baba Au Rum, el templo griego del ron

Desde su apertura hace más de 15 años, Baba Au Rum ha dejado una marca imborrable en la escena global de la mixología, consolidándose como un verdadero santuario para los amantes del ron. Con una de las selecciones más impresionantes de Europa, su barra alberga más de 400 etiquetas, reflejando su profunda devoción por este destilado.

"Cuando me preguntan por qué abrí un bar de ron en lugar de uno de ginebra, tequila o whisky, siempre respondo lo mismo: el ron es para todos. No importa cuál sea tu gusto, siempre podré ofrecer el ron perfecto para ti. Te puedo servir un ron ligero mezclado con ginger ale, o un ron añejo y madurado, para que lo disfrutes por sí sólo", explica Thanos Prunarus en entrevista.

Sin embargo, su grandeza va más allá del ron. Con un enfoque auténtico y sin pretensiones, el bar ha perfeccionado el arte de la coctelería y mixología a través de reinterpretaciones magistrales de clásicos tropicales y creaciones innovadoras. Entre sus cócteles más icónicos destacan el Supremus No.58, una sofisticada versión del Ti Punch, y el Beatnik Paloma, una audaz mezcla de tequila, mezcal y betabel.

Leer también: El viaje del ron y su sabor

Baba Au Rum ft. Licorería Limantour

Durante su visita a México, Baba Au Rum presentó un menú con ocho cócteles diseñados para sorprender al público con su característico estilo y pasión por la mixología.

Además de drinks, los asistentes pudieron disfrutar de un postre especial: un dúo de babas, cortesía de Michelle Catarata, la talentosa chef detrás de Iddi's Bakery.

Leer también: La cocina griega, el poder de la dieta mediterránea

Este es parte de los llamados "Take Overs" que llegan a Licorería Limantour, un cocktail bar ubicado en el corazón la colonia Roma. Pionero en la mixología mexicana, este espacio dirigido por José Luis León ha sido reconocido como uno de los mejores bares del mundo, ocupando la posición número 32 en el prestigioso ranking de The World's 50 Best Bars.

Si te das una vuelta por Grecia o por la Roma, te dejamos las direcciones de estos premiados bares.

Baba Au Rum

Dirección: Klitiou 6, Athina 105 60, Grecia.

IG: baba_au_rum

Licorería Limantour

Dirección: Álvaro Obregón 106, Roma Norte, CDMX.

IG: limantourmx