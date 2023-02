Alcalde, el restaurante del año por la Guía México Gastronómico

En el marco de su décimo aniversario, el restaurante alcalde fue nombrado el mejor restaurante del 2023 dentro de la Guía México Gastronómico, un documento que reúne a los 250 mejores restaurantes del país.

¿Dónde está Alcalde?

Ubicado dentro de la colonia Vallarta Norte sobre una de las avenidas más cocncurridas y bonitas de la capital tapatía.

Sopa de corazón de nopal y petunia del menú degustación Foto: Facebook Restaurante Alcalde

¿Cuál es su concepto?

Ruano presenta una cocina abierta con platos lúdicos, siempre utilizando los ingredientes de la región. Para esta temporada, lo que algunos tirempos que nos esperan en su menú degustación son la sopa de corazón de nopal y petunia, tetela de alubias, y marquesita de queso bola y anchoas.

Dentro de su menú fijo encontrarás gordita de requesón, crema de chile Ánaheim y nuez de macadamia, mollejas de res al grill, ajo rostizado y poro frito, lechón, bok choi y mole barranqueño

Debido a su décimo aniversario, Alcalde y Paco Ruano están realizando cenas especiales bajo el nombre de Ciclorama con chefs invitados, hasta el momento ya estuvieron presentes en su cocina: Virgilio Marínez y la mexicana Daniela Soto-Innes.



Virgilio Martínez y Francisco Ruano

Otros reconocimientos

Alcalde está dentro de la lista de los 50 Best Restaurants en la posición número 51 así como la 47 en la edición de Latinoamérica. En el 2016, Francisco Ruano fue reconocido con el premio One To Watch en el 2016 en la misma lista.

Dirección: Av. México 2903, Guadalajara, Jal.

Tel: 33 3615 7400

FB: @RestAlcalde

Twitter: @RestAlcalde

Horarios: lun-dom de 13:30-17:00 hrs. y 19:00 -23:00 hrs. / vie abierto hasta 23:30 hrs.



