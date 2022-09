Al grito de Viva México Ca... el Canelo incursiona con marca de bebidas

El boxeador Saúl Álvarez, mejor conocido como Canelo además de celebrar su triunfo de las 168 libras, aprovechó el momento para lanzar su marca VMC (Viva México Cabron*s).

Leer más: ¿Qué tan cierto es que comer un bolillo te quita el susto?

Se trata de tres clásicos de la coctelería mexicana en donde el tequila, el destilado tapatío por excelencia es la estrella de dicha trilogía de bebidas. Podrás disfrutar una Paloma, una Margarita o bien, agua de jamaica con tequila. Recordemos que tanto la Paloma como la Margarita son bebidas mundialmente famosas y que en cualquier parte del mundo tienen un lugar en los bares y restaurantes.

Leer más: 3 recetas para una tarde de margaritas

La idea es que no batalles preparando los drinks en casa y solo tengas que abrir la lata y agregarle mucho hielo a tu vaso. Son perfectas para esos días de picnic, de playa o para cuando tengas una reunión y quieras ofrecer algo delicioso.

Sobre el diseño de la lata y la imagen

Adicional a sus deliciosos cocteles listos para tomar, VMC se presenta en una lata delgada “slim can” muy elegante de 355 mililitros y con una graduación alcohólica de 6% (ABV). Su imagen trae una propuesta de diseño única, inspirada orgullosamente en México, el tequila y la zona de Los Altos de Jalisco.



La misma junta dos símbolos representativos de nuestra cultura y nuestras tradiciones, el águila y el agave, así como uno de los paisajes más característicos de esta bebida que ha puesto el nombre del nuestro país en alto a nivel mundial y que representa una de las categorías de mayor crecimiento: los campos de agave.

¿Quién es el Canelo Álvarez?

Santos Saúl Álvarez Barragán, nació en Guadalajara, Jalisco el 18 de julio de 1990, conocido por el sobrenombre de «Canelo», es un boxeador profesional mexicano que ha ganado campeonatos mundiales en cuatro divisiones distintas de peso. Es el primer boxeador latino en ser Campeón Indiscutido desde que existen los cuatro organismos que rigen el boxeo en la actualidad, y para muchos expertos será considerado el mejor boxeador mexicano de la historia cuando se retire e ingrese al Salón de la Fama.

Leer más: El Pastor del Rica: ¿dónde está la taquería del Canelo Álvarez?

Es el actual campeón mundial de la AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring de peso supermediano. También fue campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, FIB y The Ring de peso medio, campeón de la AMB (Súper), CMB, OMB y The Ring de peso superwélter, y campeón de la OMB de peso semicompleto. El 15 de septiembre de 2018 derrotó al kazajo Gennady Golovkin, ganando así los cinturones del CMB y AMB de peso medio. La pelea con Golovkin fue nombrada como el mejor combate del 2018. En 2019 fue elegido como el boxeador del año por la revista The Ring, y fue nominado a Peleador de la Década por la Asociación de Escritores de Boxeo de los Estados Unidos.

Leer más: Así es Contramar, el restaurante de la CDMX donde comió Dua Lipa

Desde 2015 hasta la actualidad, ha sido considerado uno de los 10 mejores boxeadores del mundo, libra por libra. Desde 2019 está considerado como el boxeador número 1, libra por libra, por la revista The Ring, BoxRec ESPN, la Junta Transnacional de Rankings de Boxeo y la Asociación de Escritores de Boxeo de los Estados Unidos.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters