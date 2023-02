7 lugares para tomar una margarita

La margarita es una de esas bebidas inconfundibles que se piden en casi todo el mundo. Gracias a su popularidad y la tradición en la que se han convertido, se celebra el Día de la Margarita cada 22 de febrero.

Para que celebres como se debe a este gran coctel, te compartimos 7 lugares donde puedes disfrutar de una copa de esta icónica bebida.

A La Parrilla by Marquis

Al interior del Hotel Marquis Reforma se encuentra el restaurante A La Parrilla, donde además de tener una carta variada de comida con toques mexicanos, puedes elegir entre sus cortes de carnes traídos de Sonora. Te recomendamos pedir los tacos de Rib Eye con tuétano o una arrachera mientras de tomar, la margarita frappé hecha con su receta clásica, justo lo que necesitas en un día caluroso.



Foto: especial

Dirección: Av. Paseo de la Reforma 465, Cuauhtémoc, CDMX.



Arango

Una de las mejores vistas te espera en Arango. Disfruta de su coctelería en una hermosa barra donde la decoración te adentra a una experiencia diferente. Pide la margarita clásica mientras esperas tus platillos, la cocina del chef Alejandro Cuatepotzo te sorprenderá.



Foto: especial

Dirección: Av. de la República 157-piso 7, Tabacalera, Cuauhtémoc, CDMX.

Palapa

En Palapa ningún coctel va tan bien como una margarita. Su espacio te recuerda a un paraíso tropical por lo que su versión de la clásica margarita, con sal de cenizas de tortilla de maíz, Tequila Altos Plata, Cointreau y jugo de limón, es el acompañante perfecto para desconectarte del bullicio de la ciudad y transportarte a tu playa favorita.



Foto: especial

Dirección: C. Versalles 113, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX.

Terraza Cha cha chá

Un buen coctel y una gran vista es todo lo que necesitas para una tarde increíble. Aquí podrás disfrutar de ambas, de fondo tendrás el Monumento a la Revolución mientras en tu mesa el mixólogo de la casa te prepara una margarita original con Tequila Don Julio y el toque exacto de acidez.



Foto: especial

Dirección: Av. de la República 157, Tabacalera, Cuauhtémoc, CDMX.



Fifty Mils

Este bar funciona desde hace casi 20 años, por lo que su coctelería tiene un sello de garantía, además de haber formado parte de las listas más importantes. Si buscas una margarita con un toque diferente, este es el lugar ideal.



Foto: especial

Dirección: Av. Paseo de la Reforma 500, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX.



Limantour

El mejor bar de México de acuerdo a la lista The World’s 50 Best Bars no solo te ofrece una margarita tradicional, aquí experimentarás con los sabores que José Luis León y su equipo diseñaron para un coctel con un toque especial. Pide la Margarita de Pastor y sorpréndete con su particular sabor. ¡No es apta para puristas!



Foto: especial

Dirección: Av. Álvaro Obregón 106, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX.



Fónico

Si buscas un coctel que te sorprenda, Fónico es la opción. Prueba su Margarita Negra, hecha con tequila Maestro Dobel Diamante, Contreau, aloe vera, miel negra, jugo de limón verde y sal de Jamaica. El lado oscuro de este coctel te va a encantar.



Foto: especial

Dirección: C. Salamanca 85, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX.

