7 errores que cometes al hacer hot cakes

Los hot cakes son una de las opciones favoritas para el desayuno. Fáciles de preparar, deliciosos y con muchas posibilidades de combinación para variar su sabor, casi nadie se resiste a los también llamados panqueques. Pero si alguna vez te has frustrado porque no te quedan como los de tu restaurante favorito, puede ser que estés cometiendo alguno de estos errores.

Conviértete en el mejor chef de hot cakes en casa. Te dejamos algunos trucos que puedes aplicar para hacer un desayuno delicioso que será la envidia en sabor y apariencia. Lo mejor, de la manera más fácil y con solo unos pocos ingredientes.



Usa los mejores ingredientes para tus hot cakes

Sabemos que en el mercado existe una enorme variedad de harinas para hacer hot cakes y que por sus ingredientes simples te sientes tentado a ahorrar lo más que se pueda, pero es un error.

En la cocina los ingredientes de calidad hacen la diferencia entre un platillo rico y uno memorable. Si quieres unos hot cakes de verdad destacados no escatimes en sus elementos, sobre todo porque, por ser pocos, uno puede arruinarlo todo.

Por lo anterior elige, por ejemplo, mantequilla sin sal especial para repostería.

Por qué debes usar bicarbonato en tus hot cakes

Si estás buscando una consistencia esponjosa que solo has visto en revistas, es momento de que apliques este truco.

El bicarbonato de sodio ayudará a que los panqueques se esponjen más cuando se calienten. Con media cucharadita será suficiente, si agregas de más no levantarán, pero si es menos de lo recomendado no solo no obtendrás el efecto deseado sino que tendrán un sabor ligeramente amargo.

Y, en relación con el punto anterior, no utilices uno que tenga más de 6 meses.



No debes mezclar demasiado la masa de hot cakes

Seguro cada vez que preparas hot cakes te esfuerzas por deshacer los grumos y mezclas con fuerza. Pues lo estás haciendo mal.

Si mezclas de más el gluten en la harina comenzará a deshacerse, lo que dará como resultado un pan duro. Basta con que los ingredientes se integren.

Asimismo usa el batidor correcto, los especialistas de la cocina recomiendan elegir uno de globo debido a que el amplio espacio entre sus varillas permite la entrada de aire lo que genera una masa más ligera y esponjosa.

Es un error no medir las cantidades al preparar hot cakes

Lo sabemos, has hecho la mezcla tantas veces que crees que puedes hacerla hasta con los ojos cerrados pero, cuando se trata de repostería las cantidades son muy importantes.

Aunque se trata de una preparación simple, si quieres evitar que la masa quede muy pesada, o muy aguada, lo mejor es medir todo, desde la harina hasta la leche y la mantequilla.

Cocina toda la masa para hot cakes de inmediato

Quizá te haya pasado que haces algunos hot cakes y decides guardar la masa que sobra para otro día, pero es un error.

Lo que sucede es que el bicarbonato de sodio y el polvo para hornear se activan tan pronto como entran en contacto con los ingredientes húmedos, por lo que si los dejas por un día o más, perderán propiedades y no tendrás el resultado que estás esperando. Lo ideal es hacer toda la masa, y si no te terminas los hot cakes, puedes congelarlos.

Pero ojo, eso no quiere decir que no le puedas dar un tiempo razonable a la masa, 5 minutos bastarán para que esté lista.

No agregues mucho sabor a tus hot cakes

Podemos imaginar un plato con 3 hot cakes apilados rellenos de muchas chispas de chocolate o fruta, pero cuando volvemos a la realidad tristemente nos damos cuenta de que exagerar con los ingredientes extra no es tan bueno.

Si pones demasiados ingredientes extras la masa quedará muy pesada y, lo que es peor, se irán al fondo y podrían terminar quemados. Así que sé razonable y agrega solo un poco de tu sabor favorito mientras los cocinas, una vez que estén listos podrás exagerar todo lo que quieras con la miel o el chocolate.



Estas son las razones por las que cocinas mal los hot cakes

Ha llegado el momento de cocinar la mezcla y, para ello te damos algunos consejos.

Elige el sartén o la plancha adecuados, deben ser antiadherentes y tener el espacio suficiente para voltearlos sin que se deformen.

También buscando que tengan la forma perfecta, la recomendación es no verter la masa directamente del bowl en donde la preparaste, mejor utiliza un cucharón o una tasa medidora para darles una hermosa forma redonda y que todos te queden igual.

Otro consejo es engrasar bien la superficie, no se trata de cantidad sino de que todo el espacio esté cubierto de aceite o mantequilla de manera que el pan no se pegue.

No olvides que solo debes voltear tu hot cake cuando la superficie se llene de burbujas.

La temperatura es muy importante. Opta por fuego medio, pero si notas que el hot cake se pone oscuro y no hace burbujas, significa que el calor es demasiado alto. Por el contrario, si se forman burbujas pero el pan no tiene color, es momento de subir el nivel de la flama.

Ahora sí, a preparar los mejor hot cakes.

