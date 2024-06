Con esta temporada de calor, probablemente estés en búsqueda de las opciones más refrescantes. Una bebida fría y con suficientes hielos es la mejor opción.

Si eres amante del café, ¿qué tal un cold brew? Esta bebida elaborada con café que previamente se deja remojar en agua fría durante varias horas puede ser tu aliado mientras combates las altas temperaturas. Por eso, en Menú te recomendamos los mejores cold brew de la CDMX.

Camino a Comala

Si estás en búsqueda de un espacio para estudiar o trabajar mientras te refrescas con un cold brew, Camino a Comala es la opción. Su barra de especialidad con granos mexicanos traídos desde Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Nayarit, así como su ambiente relajado y amigable son la combinación perfecta. Además, podrás acompañar tu bebida con alguno de sus sándwiches y panes artesanales. Pregunta por el Rulfo tónic.

Dónde: Miguel E. Schultz 7-C, Colonia San Rafael, Cuauhtémoc, 06470, CDMX.

Horarios: Martes a domingo de 08:00 a.m. a 10:00 p.m.

Instagram: @caminoacomala

Curva Café

En esta cafetería de especialidad podrás degustar bebidas elaboradas con granos mexicanos. Tiene un extenso menú, incluido el cold brew, así como carajillos y algunas opciones de repostería para acompañar. Si tienes suerte, podrás alcanzar algunas de sus catas o presentaciones musicales que se realizan en el establecimiento.

Dónde: Artículo 123 126, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06010, CDMX.

Horarios: Lunes a sábado 8 a.m. a 9 p.m., domingo 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

Instagram: @curva.cafe

Avellaneda

Otra cafetería con uno de los mejores cold brew de la CDMX es Avellaneda, fundada por Juan Carlos de la Torre. Está ubicada en Coyoacán, al sur de la ciudad, y cuenta con una selección de granos con estrictos estándares de calidad.

Su larga trayectoria con 14 años la respalda. Si la visitas disfrutaras de esta bebida refrescante, la cual podrás acompañar con sus tartas, pasteles, sándwiches y galletas de temporada.

Dónde: Higuera 40-A, La Concepción, Coyoacán, 04000 Ciudad de México, CDMX.

Horarios: Lunes a domingo de 8 a.m. a 9 p.m.

Instagram: @avellanedakf

Alma Negra

Para hacerle frente a esta temporada de calor, Alma Negra ofrece un cold brew preparado con leche, tónica y helado; así como un café resultado de seis horas de infusión. No por nada, se consideran como “expertos” en esta bebida.

Dónde: Av. Universidad 420-A, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03023, CDMX.

Horarios: Lunes a domingo de 7:30 a.m. a 9:00 p.m.

Instagram: @almanegracafe

Alquimia Café

Esta cafetería de especialidad localizada en la Narvarte está dedicada a promover el consumo de café de todo México. Su cold brew es uno de sus imperdibles, que puedes pedir en las rocas o en versión latte, así como acompañarlo con sus ensaladas, sándwiches y repostería.

Dónde: Torres Adalid 1515, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020, CDMX.

Horarios: Lunes a domingo de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Instagram: @alquimiacafemx_

Brew Brew

Si andas por la Roma Norte y quieres refrescarte, puedes pedir un cold brew en esta cafetería, que pueden ir con alguno de sus platillos del menú como chilaquiles, hamburguesas, waffles, pasteles, flan y ensaladas. También tienen coctelería hecha con café, así que puedes aprovechar para probarla.

Dónde: Orizaba 96, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, CDMX.

Horarios: Lunes a miércoles de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., jueves a sábado de 8:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingo de 7:30 a.m. a 5:45 p.m.

Instagram: @brewbrew.cafe

Boicot Café

En esta cafetería podrás probar uno de los mejores cold brew. Ellos mismos aseguran que lo filtran e infusionan en frío todos los días durante 18 horas. Puedes pedirlo en su presentación clásica o, bien, en frappé, con horchata y hasta con licor 43.

Dónde: Jalapa 99, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06170 Ciudad de México, CDMX

Horarios: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., sábado y domingo de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

Instagram: @boicotcafe

