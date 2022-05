La organización de The World’s 50 Best Restaurants y The World’s 50 Best Bars anuncia hoy el regreso de 50 Next, una lista anual de jóvenes que dan forma al futuro de la gastronomía. La segunda edición anual de la lista que se anunciará el 24 de junio de 2022 en un

evento en vivo en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en el País Vasco, seguido de una serie de charlas inspiradoras y paneles de discusión interactivos con miembros de 50 Next 'Class of 2021' y 'Class of 2022', así como algunos de los chefs más aclamados del mundo.

La jornada, organizada en colaboración con la región de Bizkaia y el Gobierno Vasco, contará con la participación de los legendarios cocineros Mauro Colagreco, Dominique Crenn y Joan Roca, entre otros.

Formado a través de una sólida investigación y análisis por parte de 50 Best en asociación con el renombrado internacionalmente Basque Culinary Center, 50 Next presenta una selección global y diversa de mentes jóvenes y brillantes que han convertido sus ideas en realidad. Una lista, pero no una clasificación, 50 Next tiene como objetivo inspirar, empoderar y conectar a los jóvenes que realmente están superando límites y abordando los desafíos desde nuevas perspectivas en todo el ecosistema de alimentos y bebidas.

Profundizando en el significado más amplio de la gastronomía, la segunda edición de la lista destacará a las personas en todos los niveles de la cadena de alimentos y bebidas a través de su trabajo que abarca una amplia gama de temas, ya sea desde la ciencia hasta la elaboración del vino o desde la agricultura hasta la tecnología.

Una lista de personas de 35 años o menos, 50 Next tiene como objetivo presentar al mundo una nueva generación de talento que realmente está marcando la diferencia. A través de un proceso de solicitud y nominación que se abrió en agosto de 2021, la lista de 2022 fue accesible para los solicitantes de todo el mundo que trabajan en cualquier parte del ecosistema gastronómico. Si bien se enfoca en los menores de 35 años, la lista también considera a los solicitantes mayores de 35 años que recientemente iniciaron una nueva carrera profesional, lo que brinda una oportunidad verdaderamente inclusiva de reconocimiento.



Massimo Bottura, René Redzepi, Ferran Adrià, Joan Roca, Daniel Humm Foto: Gianni Villa / theworlds50best.com

Presentada en abril de 2021, la primera edición de 50 Next mostró talentos jóvenes y brillantes, incluido el experto en fermentación canadiense y ex chef de Noma David Zilber en la categoría Hospitality Pioneers, el agricultor australiano indígena Josh Gilbert en la categoría de Empowering Educators y el defensor jamaiquino del cambio climático y el empoderamiento de las mujeres Jhannel Tomlinson en la categoría de Trailblazing Activists.

La 'Class of 2022' contará con una nueva lista de 50 talentos globales, desde podcasters hasta activistas de la diversidad, divididos en las mismas siete categorías lideradas por la industria que la 'Class of 2021': Gamechanging Producers; Tech Disruptors; Empowering Educators; Entrepreneurial Creatives; Science Innovators; Hospitality Pioneers and Trailblazing Activists. Cada categoría no está clasificada y comprende un amplio espectro de profesiones.

Para celebrar la revelación de la 'Class of 2022', además de honrar a la 'Class of 2021', 50 Next presentará un programa de un día de discursos motivadores, entrevistas en vivo y paneles de discusión interactivos el 24 de junio, con personas de las listas de 50 Next junto con representantes de 'Best of the Best', un grupo élite de establecimientos que han encabezado el ranking anual de The World's 50 Best Restaurants. Celebrado en Bilbao, en la región de Bizkaia, el socio de destino anfitrión oficial de 50 Next, el evento culminará con una ceremonia en vivo, durante la cual se dará a conocer la lista de 2022.

William Drew, director de contenido de 50 Best, dice: “Estamos encantados de anunciar el regreso de 50 Next después del éxito de la lista inaugural, y de organizar nuestro primer evento en vivo de 50 Next en Bilbao en junio. 50 Next celebra la próxima generación y su talento, pasión e impulso para crear un futuro mejor. Con el apoyo de la Diputación de Bizkaia, el Gobierno Vasco y el Basque Culinary Center, somos capaces de forjar conexiones entre los líderes de la gastronomía y las futuras estrellas del mundo de la comida y la bebida”.

Joxe Mari Aizega, director general de Basque Culinary Center, afirma: “La gastronomía está en plena transformación: se presenta como la respuesta a los distintos retos a los que se enfrenta la sociedad. Basque Culinary Center cree que el futuro del sector está en el talento de las nuevas generaciones -talento como el que compone esta lista- personas que destacan por la calidad y el carácter innovador de su trabajo Para nosotros es un honor colaborar con 50 Best, la Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco para llamar la atención sobre esta lista, y estas 50 personas que serán agentes activos de transformación, cambio e impacto, y que definirán la visión contemporánea de la gastronomía”.

Bittor Oroz, Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, afirma: “50 Next volverá a situar a Euskadi en el centro del panorama gastronómico internacional. Seguiremos fortaleciendo un ecosistema competitivo, consolidando nuestra identidad cultural y manteniendo a este pequeño país a la vanguardia en materia gastroalimentaria. Además, 50 Next permite la colaboración e implica a otros agentes sectoriales y otras disciplinas para evolucionar en el ecosistema alimentario”.

Ainara Basurko, Consejera de Promoción Económica del Gobierno de Bizkaia, afirma: “50 Next va a ser un gran evento internacional. El Gobierno de Bizkaia está seguro de que será un gran impulso para la reactivación, el desarrollo económico, la atracción de talento y la promoción de la marca Bilbao-Bizkaia en el exterior, tal y como la celebración de The World's 50 Best Restaurants aquí se logró en 2018. 50 Next valora la gastronomía en un sentido amplio, con valores y principios de sostenibilidad que darán un gran prestigio a la ciudad y al territorio”. Visite el sitio web de 50 Next para ver la lista inaugural de 50 Next: Class of 2021 list. Los detalles completos de la ceremonia de premios del 2022 estarán disponibles en las próximas semanas.

