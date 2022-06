50 Next 2022: estos son los nuevos talentos promesa de la gastronomía

50 Next, la lista que señala a las promesas de las diversas ramas de la industria gastronómica, es organizada por The World's 50 Best Restaurants y The World's 50 Best Bars. Por segundo año, se reveló a los integrantes de la tan esperada lista, esta vez, durante una ceremonia en Bilbao, País Vasco.

La gastronomía no se trata solo de cocinar, por lo que esta lista engloba dentro de siete categorías algunos de los ámbitos más importantes de la misma. Se incluyen Gamechanging Producers, Tech Disruptors, Empowering Educators, Entrepreneurial Creatives, Science Innovators, Hospitality Pioneers and Trailblazing Activists. Es necesario aclarar que, a diferencia del resto de los certámenes de la organización, 50 Next no es un ranking, sino un compilado que refleja el trabajo que se lleva a cabo alrdedor del mundo en busca de una mejora del panorama culinario.



Foto: especial 50 Next

Los prospectos se eligen mediante una dinámica de postulación o nominación, para después ser analizadas por el grupo de expertos de 50 Next y el Basque Culinary Center. La diversidad reina en la lista 50 Next 2022, ya que incluye a personas de 30 territorios distintos en 6 continentes.



Un mexicano entre los 50 Next

Santiago Lastra tiene un puesto dentro de la categoría Pioneros de la Hospitalidad, gracias a su trayectoria y actual labor dentro del restaurante Kol en Londres, Reino Unido. Originario de Cuernavaca, Morelos, Santiago es un joven cocinero que encontró su pasión por la gastronomía a una corta edad. Con tan solo 18 años dejó tierras mexicanas para salir a explorar el mundo en busca de un crecimiento profesional.

Su búsqueda resultó exitosa, al pasar por las cocinas de proyectos en el extranjero como Mugaritz dirigido por el chef Andoni Luis Aduriz y el extinto restaurante Bror en Copenhague. El esfuerzo y talento lo hizo destacar, por lo que fue elegido como líder del pop up de NOMA en Tulúm, una extensión del original ubicado en Dinamarca, el cual está catalogado como el mejor restaurante del mundo según la lista The World's Best 50 Restaurants.



Foto: especial 50 Next

Durante sus años de experiencias en la cocina, el aprendizaje a través de sus viajes por México y más de 27 países, ha logrado desarrollar su talento culinario, su amor por la auténtica cocina mexicana y plasmarlo en KOL.

En junio de 2021, Santiago fue nombrado Mejor Chef por la revista British GQ en los Food & Drink Awards, posicionándolo como uno de los mejores exponentes dentro de la industria de la hospitalidad inglesa y hoy se reafirma con ese nuevo reconocimiento por parte de 50 Next 2022.

Los integrantes de 50 Next 2022

Empowering Educators



Arielle Johnson, 35 – Nueva York, EE. UU.

Charles Michel, 36 – Bogotá, Colombia (de Francia)

Chloé Charles, 35 – París, Francia

Anusha Murthy, 30, y Elizabeth Yorke, 29 – Bangalore, India

Yi Jun Loh, 29 – Kuala Lumpur, Malasia

Vinesh Johny, 33 – Bangalore, India



Entrepreneurial Creatives



Camila Fiol Stephens, 34 – Santiago, Chile

Caroline Cotto, 29 – Oakland, EE. UU.

Dinara Kasko, 33 – Kharkov City, Ucrania

Juan Pablo Medina, 29 – Copenhague, Dinamarca (de Colombia)

Mariana da Silva Vasconcelos, 30 – Campinas, Brasil

Oscar Ekponimo, 36 – Abuja, Nigeria

Travinder Singh, 31 – Singapur



Gamechanging Producers



Corrado Paternò Castello, 30 – Catania, Italia

Dharath Hoonchamlong, 29 – Bangkok, Tailandia

Jessica Naomi Fong, 31 – Hong Kong

Martin Texier, 32 – Saint-Julien-en-Saint-Alban, Francia

Pol Contreras Vilapriñó, 36 – Ezcaray, España

Rosanna Gahler, 25 – Alt Madlitz, Alemania

Yu Hsuan Cheng, 34 – Taipei

Rahaf Allymoni, 29 – Ámsterdam, Países Bajos (de Siria)



Hospitality Pioneers



Debora Fadul, 36 – Ciudad de Guatemala, Guatemala

Jackwing Yao, 31, Lola Liu, 30 y Tiger Liang, 27 – Guangzhou y Shenzhen, China

Javier Rivero Yarza, 31 – Tolosa, País Vasco

Michael Adé Elégbèdé, 32 – Lagos, Nigeria

Mmabatho Molefe, 27 – Cape Town, Sudáfrica

Santiago Lastra, 32 – Londres, Reino Unido (de México)

Mette Brink Søberg, 32 – Copenhague, Dinamarca

Zineb Hattab, 32 – Zurich, Suiza (de España y Marruecos)



Science Innovators



Asrar Damdam, 29 – Jeddah, Arabia Saudí

Eneko Axpe, 35 – San Francisco, EE. UU. (de España)

Gregory Constantine, 33 – Nueva York, EE. UU. (de Australia) y Stafford Sheehan, 33 – Nueva York, EE.UU.

Jessica Bogard, 34 – Brisbane, Australia

Nidiya Kusmaya, 30 – Sukabumi, Indonesia

Risha Jasmine Nathan, 34 – Nueva Delhi, India

Verleen Goh, 35 – Singapur

Sara Marquart, 33 – Zurich, Suiza (de Alemania) y Maximilian Marquart, 36 – Múnich, Alemania



Tech Disruptors



Daniella Kwayu, 31 – Dar es Salaam, Tanzania

Fengru Lin, 34 – Singapur

Magdalena Jüngst, 29, y Tim Jäger, 30 – Múnich, Alemania

Mustapha Diyaol-Haqq, 22 – Accra, Ghana

Nick Berry, 34 – Kingscote, Australia

Scott-William Braley, 34 – Le Havre, Francia

Farah Emara, 31 – Giza, Egipto



Trailblazing Activists



Alpha Sennon, 35 – Siparia, Trinidad y Tobago

Nicola Kagoro, 33 – Harare, Zimbabwe (de EE. UU.)

Nidhi Pant, 29 – Mumbai, India

Zacarias González, 37 – New York, USA

Jenny Dorsey, 31 – Los Ángeles, EE. UU. (de China)

Lefteris Arapakis, 28 – Piraeus, Grecia

