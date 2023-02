5 tipos de pastor en un mismo lugar, te decimos dónde encontrarlos

Los tacos al pastor son una de las delicias emblemáticas de la gastronomía callejera de México. Doble tortilla, carne marinada y cocinada en un trompo que se corta en delgadas láminas (aquí es donde se juzga la habilidad del taquero) que después se corona con un trozo volador de piña, cilantro, cebolla y salsa.

El trompo de carne que dio origen a lo que ahora conocemos como trompo de pastor, proviene de una adaptación del shawarma, un platillo árabe conformado por láminas de carne de cordero marinadas en vinagre y especias.

Llegó a México, específicamente a Puebla, en el siglo XIX junto con una importante migración de personas provenientes del Medio Oriente. Con el paso de los años la receta se fue adaptando a los ingredientes, sabores, y gustos de los mexicanos.



El trompo de pastor se prepara con carne de cerdo, la cual se marina con diferentes chiles y especias. Cada taquería tiene su receta secreta, pero una de las características que se mantienen de un lugar a otro es el distintivo color de la carne, que va desde un anaranjado ligero hasta un potente tono rojizo, ya sea por obra de los chiles secos o el achiote.

Como el ingenio mexicano no descansa, el chef yucateco Roberto Solís creó el pastor negro hace algunos años, con ayuda del recado negro típico de la Península Yucateca. Este taco alcanzó la fama al ser protagonista de uno de los episodios del programa de Netflix “Las crónicas del taco”.

Pero la innovación en cuanto a los tacos de pastor no terminó allí. En esta ocasión se trata de las creaciones de la taquería “Los 5 pastores”. Este establecimiento ubicado en Tlalnepantla, Estado de México, se dio a la tarea de cambiar las reglas de los tacos y bajo el lema “porque un trompo no es suficiente” añadieron a su carta 5 trompos diferentes.

No importa si prefieres los tacos o las gringas, aquí puedes elegir entre 5 tipos de trompos, todos hechos de carne de cerdo, pero la gran diferencia son sus variedades de marinado, así como su color.

Tienen un trompo de carne color verde, así como lo oyes. Este trompo está marinado en una mezcla de cilantro y limón, lo que hace a la carne extra suave, además de darle un toque acidito.



El trompo negro se cubre con una preparación de chiles y especias tatemadas, lo que le da su peculiar color. Cuando cortan la carne, puedes ver la diferencia de color entre cada capa de carne, mientras que en el sabor destaca un toque ahumado.

El tercero y, tal vez, el más exótico es el trompo amarillo. Este se marina con chile habanero y maracuyá. La combinación entre la acidez del fruto y lo picante del chile hace de un taco con esta carne una experiencia totalmente diferente. No es apto para puristas de taco al pastor pero sin duda su sabor te sorprenderá.

El “pastor árabe” es un poco más discreto, con tan solo ajo y una combinación secreta de especias logran un trompo bien sazonado que te hará repetir. Si no estás en tu momento más intrépido, puedes pedir el pastor tradicional, de color rojo y todos los sabores que ya conoces pero con el sazón especial de la casa.



En Los 5 Pastores no solo encuentras tacos de pastor, también puedes pedir costras de queso doradito, gringas, tacos dorados, antojitos y hasta puedes llevar tu pizza para que la cubran con carne de cualquiera de los 5 trompos de pastor.

Dirección: Av. de los Reyes 210, Residencial El Dorado, 54020 Tlalnepantla de Baz, Edo. Méx.

Instagram: @los5pastores

