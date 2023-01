5 lugares en Puebla para comer y beber con poco presupuesto

Puebla es uno de los estados más cercanos a la Ciudad de México, en tan solo un par de horas puedes estar disfrutando del paisaje y los sabores poblanos. Es el destino ideal para una escapada de fin de semana sin necesidad de tener un gran presupuesto.

Te dejamos cinco recomendaciones para que comas y bebas en la capital poblana sin gastar de más.

Leer más: Prepara pollo en escabeche para que te rinda más la quincena

Desayuno tradicional

Si vas a Puebla y no pruebas el mole poblano, no lo visitaste. Si no eres fanático del típico plato de pollo con mole y arroz, lo bueno es que en esta zona podrás encontrar el mole en todo tipo de preparaciones.

Para que empieces el día como se debe, te recomendamos unos chilaquiles enmolados del restaurante La Abuelita, donde los sirven en vajilla de talavera, y las bebidas en vasos de vidrio soplado. Prueba también las chalupas, una experiencia poblana con sazón hogareño de principio a fin.

Dónde: P.º de San Francisco S/N-Local 7, Centro histórico de Puebla, Puebla, Pue.

Costo promedio por persona: $180.00



Un clásico imperdible

Una de las mejores maneras de conocer los sabores de un lugar es visitando sus mercados. En estos recintos es donde convergen los ingredientes locales y el conocimiento culinario de los y las cocineras que ofrecen diariamente comida a locales y turistas.

No dejes de probar las cemitas del Mercado Municipal La Acocota, no importa en qué local las pidas, el pan del día y la frescura del quesillo deshebrado son productos que solo puedes encontrar en Puebla y que te harán volver muy pronto.

También puedes encontrar guisos que cambian dependiendo de la temporada, por ejemplo, a partir de septiembre puedes encontrar Huaxmole en algunas cocinas.

Dónde: C. 16 Nte. 605, La Acocota, 72377 Puebla, Pue.

Costo promedio por persona: $130.00

Leer más: No la tires, dale una segunda vida a la cáscara de aguacate



Desde 1916

La Pasita es una licorería famosa por su bebida icónica del mismo nombre. Este licor está hecho a partir de uva pasa y se sirve en un caballito, al que incorporan un cubo de queso fresco y una pasa montados en un palillo de madera.

Cada caballito tiene un costo de $35 y se recomienda disfrutarlo al interior del pintoresco local. Entre decoración antigua, rodeada de curiosidades y paredes pintadas con frases.

Algunas de las opciones para pedir en esta cantina son el calambre, un trago de licor de limón que se sirve con cacahuates tostados; la sangre de brujas, un preparado de licor de zarzamora con jamaica; la sangre de artista que consiste en licor de membrillo con chabacano; el charro con espuelas hecho con licor de tejocote, rompope y crema de cacao; o la china poblana que mezcla licor de zarzamora con jamaica, rompope y licor de menta, entre muchos más.

Dónde: 5 Oriente 602, col. Centro, Puebla, Puebla.

Costo promedio por persona: $70.00



Después de turistear

En la Barra Castiza puedes encontrar comida rica a precios justos. Tiene una amplia variedad de platillos, como los tradicionales tacos árabes y tortas de pierna en pan de agua, o preparaciones con toque español como paella y tablas de jamón ibérico.

Después de visitar la imponente catedral del Centro Histórico de Puebla, recupera energía con una buena torta de bacalao (que tienen todo el año), y para bajarla, te recomendamos un tarro de cerveza de barril o alguno de los tragos clásicos que se hacen en la barra.

Dónde: Av, C. 16 de Septiembre 111, Centro histórico de Puebla, Puebla, Pue.

Costo promedio por persona: $250.00



Para cerrar el día

Aprovecha tu visita a Puebla para recorrer el Tianguis del Callejón de los Sapos, donde puedes encontrar antigüedades, arte local, artesanías y todo tipo de objetos fascinantes. Al terminar, cruza la calle hacia La Fuga de Don Porfirio, un pequeño bar que puede pasar desapercibido pero que en sus paredes y decoración descuidada, te atrapa con su vibra encantadora.



Foto: especial

Aquí puedes pasar horas viendo la vida pasar por la acera de enfrente, platicando y tomando una cerveza o algún destilado. Termina tu día con un tequila bandera o un trago de mezcal sin pagar los excesivos precios de turista en restaurantes cercanos.

Dónde: Av. Don Juan de Palafox y. Mendoza 414, Centro Histórico de Puebla, Puebla, Pue.

Costo promedio: cerveza $30, destilados $70.00 - $100.00

Leer más: ¿Qué es y para qué sirve la pingüica?



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters