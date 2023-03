5 alimentos que evitan el reflujo y la acidez estomacal

No es de extrañar que después de comer, muchas personas presenten una sensación de ardor que va desde el estómago hacia la garganta, a esta se le conoce como acidez estomacal o reflujo, y se debe a que existen ciertos alimentos irritantes que ocasionan esa reacción, así como otros que pueden llegar a evitarla y mejorar la salud en general.



Un estudio realizado por el Laboratorio de Motilidad Digestiva, asegura que el 20% de la población padece la enfermedad por reflujo gastroesofágico (RGE), regularmente propiciada por la ingesta de ciertos alimentos considerados como dañinos para el esfínter esofágico, la válvula muscular que controla el paso de la comida del esófago hacia el estómago.

Conoce más sobre este padecimiento y cómo puedes evitarlo.

¿Cuáles son las causas del reflujo y la acidez estomacal?

La Clínica Universidad de Navarra explica que el esfínter esofágico es la válvula encargada de impedir el paso del contenido gástrico o intestinal hacia el esófago. Sin embargo, cuando esta barrera muscular se altera o se relaja de más, el contenido gástrico irrita la mucosa produciendo diferentes síntomas y complicaciones.



Entre los malestares principales destacan el ardor y quemazón ocasionados por el contenido gástrico que ascienden desde el esófago hacia la garganta; de igual manera se pueden dar casos de problemas respiratorios como ronquera, afonía o incluso, síntomas más graves como opresión en el pecho y dificultades para respirar.



Ahora bien, aunque las causas que ocasionan el reflujo y la acidez pueden variar y van desde comer en exceso, inclinarse hacia adelante o acostarse, así como el embarazo y el estrés, varios son los alimentos que también pueden influir para empeorar la situación.



Frutas cítricas, productos de tomate, chocolate, caramelos, menta, alimentos fritos o picantes, pimienta y otras especias, así como el café, las bebidas carbonatadas, el alcohol y el cigarro, son algunos de los productos que más pueden aumentar los problemas de salud gastroesofágica.

Alimentos que ayudan a aliviar el reflujo y la acidez

Así como hay algunos alimentos que empeoran la situación, se ha comprobado que hay otros que, por sus componentes nutricionales, pueden ayudar a aliviar el reflujo y la acidez, por lo que es recomendable comerlos si se sufre de estos malestares, de acuerdo con la fundación AARP:



1. Alimentos ricos en fibra: la avena o el arroz integral pueden ser buenas opciones para contrarrestar los problemas de reflujo y acidez estomacal, ya que, por tener efectos de saciedad evitan, en gran medida, que se coma en exceso.



2. Frutas no cítricas: las manzanas, peras y plátanos, son algunas de las frutas que se recomienda comer para no afectar los jugos gástricos del organismo, contribuyendo a neutralizar el ácido estomacal.



3. Vegetales: amplia variedad de verduras ricas en agua como el apio o pepino u otras verduras verdes, como el brócoli, los chayotes o espárragos, son recomendables siempre y cuando no sean utilizadas en salsas o aderezos.



4. Lácteos desnatados: este tipo de alimentos como el yogurt o los quesos blancos bajos en grasa, actúan como neutralizadores temporales en el estómago, calmando los síntomas de acidez y reflujo.



5. Grasas saludables: otra opción recomendable para la saciedad son las semillas o frutos secos como nueces, avellanas, cacahuetes o pistachos, los cuales se pueden consumir en cantidades pequeñas.

