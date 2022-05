Las autoridades de Nuevo León informaron que el cuerpo hallado en una zona de matorrales en el municipio de Juárez presentaba más de tres semanas de "evolución" (descomposición) y que se encuentra en el Semefo donde se le práctican exámenes de génetica para saber si se trata de Yolanda Martínez Cadena, joven desaparecida desde el 31 de marzo, así como determinar las causas de la muerte.

Griselda Núñez Espinoza, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, confirmó en conferencia de prensa que las vestimentas del cuerpo coinciden con las del reporte de desaparición de Yolanda Martínez Cadena.

Mencionó que el cadáver hallado presentaba al menos tres semanas de descomposición y que actualmente está en el Semefo donde se le practican exámenes de genética que determinarán si corresponde al cuerpo de Yolanda Martínez y dictámenes que darán luz sobre las causas de la muerte.

La fiscal en materia de feminicidios dijo que las vestimentas del cadáver que coinciden con el reporte de Yolanda son una blusa negra con rayas, pantalón de mezclilla color azul, tenis negros y una bolsa negra.

De acuerdo con la Fiscalía de Nuevo León, hasta el último corte, en el estado se han registrado 56 muertes violentas de las cuales 14 fueron tipificadas como homicidios dolosos y 42 continúan bajo la línea de investigación de feminicidios.

Cuerpo hallado a 11 kilómetros de donde se vio por última vez a Yolanda

Yolanda Martínez Cadena de 26 años de edad desapareció el pasado 31 de marzo.

La tarde del domingo fue localizado el cuerpo en descomposición de una mujer en una zona de matorrales en el municipio de Juárez, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del Estado, informó que una mujer que recolectaba leña en el monte, realizó el hallazgo a unos cien metros de la calle Hortelanos, cerca de la carretera a San Mateo, en la colonia Los Huertos, y de inmediato llamó al número 911 para notificar el hecho a las autoridades.

El cuerpo fue localizado a unos 11 kilómetros del sitio donde fue vista por última vez, mismo que según familiares de la joven, es muy peligroso, pues sujetos en automóvil acosan a las mujeres y tenían temor de que la hubieran “levantado”, pues tenían información de que la habían visto subir por la calle Francia 86, hacia las faldas del Cerro de la Silla, pero no llegó a la casa de amigas que habría ido a visitar.



Hospitalizan a papá de Yolanda Martínez

José Gerardo Martínez Bautista, padre de Yolanda Martínez Cadena, desaparecida desde el pasado 31 de marzo, fue hospitalizado la noche del sábado al presentar problemas de presión alta.



Mediante un audio que compartió a través del grupo de Whatsapp, que organizó para compartir información sobre sus actividades para tratar de localizar a su hija, Gerardo Martínez señaló que no se ha sentido bien de salud desde hace unos cuatro días, “pero no lo había manifestado a nadie, porque no quería para mi búsqueda” de Yolanda.

Explicó que optó por hospitalizarse para que se le indujera a dormir bien y así descansar un poco, ya que tampoco ha conciliado el sueño en los días recientes.

El sábado Martínez Bautista y su hijo Gerardo colocaron flyers en una zona comercial del municipio de Juárez, para solicitar a la población informe datos que puedan contribuir a encontrar a la joven de 26 años de edad, que desapareció después de salir de la casa de su abuela en la colonia Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás de los Garza.

Con información de David Carrizales

Lee también: “Serio y alarmante, incidente entre dos aviones en el AICM”

rdmd