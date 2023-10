León.— Zurey Galilea dirige un centro comunitario para familias pobres en colonias marginales, al poniente de la ciudad de León; la visibilización por su labor social y ser “chica trans”, dice, le ha costado insultos, tratos violentos y amenazas de muerte.

La activista advierte que Guanajuato tiene “doble moral” con transfobia, discriminación e intolerancia social; en el estado matan a defensoras de derechos humanos de personas transexuales y embajadoras de belleza de la comunidad, señala.

Zurey recibió mensajes de odio en Facebook que la aterraron, al grado de encerrarse en su casa.

“Obvio que me da temor, yo ya no salgo a gusto a la calle, ya veo o escucho el ruido de una moto y me saco de onda. ¡Todo porque me hago visible!

“Un chico me decía en Facebook: ‘Pinches perros, jotos asquerosos, te vas a morir hijo de perra, voy a colgar tu cabeza afuera de tu casa, te voy a desmembrar, te voy a descuartizar’; él, junto con otras cuatro personas”, denuncia Zurey, quien dejó de salir de su casa un tiempo.

La activista, que también opera comedores comunitarios, realiza acciones en materia educativa, salud y autoempleo: “Hay gente que le molesta lo que hago”, reconoce.

Con acompañamiento de sus colaboradores y por el respeto que tiene a las personas que atiende, fue por lo que retomó su compromiso social: “De la gente que viene, tres o cuatro juzgan; pero 380 me halagan”, dice.

Transfeminicidios

Del 23 de julio de 2016 al 20 de junio de 2023, trascendieron los asesinatos de ocho mujeres trans en circunstancias de violencia extrema, a algunas les prendieron fuego; les dispararon y las dejaron expuestas en la vía pública; la mitad ocurrió en León, Guanajuato: “Son transfeminicidios por odio”, asevera la activista.

Zurey Galilea, aliada del colectivo Círculo Diverso de México, y de otros colectivos de defensa de los derechos humanos, afirma que son más las chicas transexuales encontradas sin vida, pero no se ven porque no son casos mediáticos. Entre ellas recuerda el fallecimiento de una joven en la colonia Piletas, en León.

La activista registra con detalle la muerte de cada una de las integrantes de la comunidad trans; refiere que Guanajuato es la entidad con más crímenes de odio de personas de la comunidad LGBT+, por lo que ha establecido alianzas con defensoras de derechos de la comunidad de otras regiones en demanda de justicia: “Asesinadas por ser personas trans, porque hay mucha transfobia en la sociedad, porque la gente no acepta que nosotros existimos”, dice Zurey.

Los casos conocidos son de víctimas que eran activistas en defensa de los derechos humanos de la comunidad o embajadoras de belleza.

Paulett González, de 24 años, reina de Belleza Gay Nayarit en 2015, fue encontrada calcinada en un terreno en Celaya el 23 de julio de 2016; después de hallarse desaparecida desde los primeros días del mes de junio, cuando llegó como turista a esa ciudad.

La coordinadora de la Red Mexicana de Mujeres Trans del Estado de Guanajuato, Valentina Ferrety, murió en un ataque armado en la ciudad de San Felipe, Guanajuato; cuatro años antes la activista encabezó una marcha en Salamanca por el crimen de Paulett González para exigir respeto a los derechos del sector.

Devanny Cardiel, embajadora trans del estado de Guanajuato y defensora de los derechos LGBT+, se encontraba en su estética, dentro de su vivienda, el 5 de septiembre de 2021; esa noche hombres armados entraron al negocio para matarla, en la colonia Paseos del Molino, en León.

La madrugada del 2 de diciembre de 2018, Luisa Fernanda, de 37 años, fue encontrada sin vida dentro de un vehículo, con lesiones producidas por impacto de bala, en la colonia Loma Dorada. Zurey señaló que el transfeminicida se encuentra preso.

El 29 de septiembre de 2022, a plena luz del día, la joven trans Isabella Álvarez fue asesinada en un departamento en la zona centro, cerca del Arco de la Calzada; estaba maniatada y con lesiones en el cuerpo. El asesino dejó abierta la puerta del inmueble al huir.

En Irapuato, el 8 de noviembre de 2022 encontraron sin vida a la transexual Martha Torres Lomelí; su cuerpo estaba envuelto en cobijas dentro de una bolsa negra, junto a las escaleras del interior de su casa, en la colonia Las Heras.

Dos años después de un atentado, en el que personas quemaron su negocio en un acto de “odio y maldad”, la activista, Ivanna Divina Jhons fue ejecutada en su tienda de ropa el 20 de junio de 2023. Hombres armados entraron a su local, ubicado en la calle Puebla esquina con Aguascalientes, en la colonia Progreso de esta ciudad, y le dispararon.

Pamela, mujer trans, murió de un disparo en la nuca el 22 de junio de 2023, a un lado del hotel Star, en la colonia Lomas de Vista Hermosa.

Sin la identidad oficial elegida

Zurey Galilea Aguilar, de 43 años, representante del colectivo Respett- trans en el estado de Guanajuato y colaboradora de la activista y defensora de los derechos humanos, Kenia Cuevas, advierte que la discriminación está muy latente por parte de las autoridades en el estado.

En su acta de nacimiento y credencial de elector tiene el nombre con el que la registraron al nacer. En el Congreso de Guanajuato, de mayoría panista, los legisladores siguen sin reformar el Código Civil en reconocimiento de la identidad de una persona transgénero.

Las interesadas en el reconocimiento de la identidad de género han tenido que promover juicios para que el Registro Civil del estado emita una nueva acta.

Doble moral

En esta entidad, de corte conservador, con 90.8% de habitantes que son católicos, según el Censo del Inegi de 2020, Zurey dice que “la gente es de doble moral”.

La activista denuncia que se discrimina a la gente por su preferencia sexual, por su aspecto y por ser pobre; las personas trans y pobres pasan por doble discriminación, les cierran las puertas, se les niega el acceso a la salud y a las escuelas, además son violentadas por la policía. “Te juzgan por tu vestimenta y no por lo que eres”, dice Zurey. Resalta que está luchando para que exista respeto y quitar el estigma que se les ha dado.

También dice que hay que diversificar su participación en la actividad productiva, porque las trans no tienen que enfocarse en ser estilistas, adornadoras o trabajadoras sexuales; hay que certificarse en otras tareas.

Zurey enfrenta violencia institucional, pues compitió por el reconocimiento “Soy de León”, por su labor social, y hace varias semanas una regidora del ayuntamiento le indicó que había sido merecedora del galardón; sin embargo, no ha sido llamada por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos.

“Nos violentan más, yo he visto chicas trans que tienen dinero, que andan en carros, guapas, bien vestidas, con ropa de marca, entran a un restaurante y las atienden muy bonito, pero ven a una chica como yo, morena, de bajos recursos y me niegan la entrada”, denuncia Zurey.

Ella firma que hay gente bien estudiada que es gay y en ese ámbito no se discrimina: “Nos discriminan a la gente de escasos recursos, a la gente que no tenemos educación.

“En el sector salud no te proporcionan ningún tratamiento hormonal ni atención endocrinológica ni sicológica. También que nos incluyan en todos los servicios en el gobierno y en el trabajo, en el Seguro Social, en escuelas”, exige la mujer.

Violentan derechos humanos

En León, la Policía Municipal es la que más ataca a las mujeres trans que ejercen como trabajadoras sexuales.

Yadira, una joven de 27 años, trabaja como obrera en una fábrica de calzado; afirma que por su condición de género y su forma de vestir es perseguida y acosada por policías en el trayecto del fraccionamiento industrial Julián de Obregón, a su casa.

“Sin motivo me paran, me dicen joto, puto, maricón; me humillan, me bajan dinero, toman fotos, amenazan y en dos ocasiones me detuvieron; alegaron que por orinar en la calle, que fue mentira, y en otra me sembraron una [dosis] de crystal.

“¿Denunciarlo? ¡No! No les van a hacer nada,y ellos a mí sí; saben mi domicilio”, expresó.

La Secretaría de Seguridad Pública de León tiene una recomendación por conductas discriminatorias en contra de mujeres trans.

Baños sin género y visibilidad

Un paso hacia la inclusión de mujeres trans sería los baños sin género, dice Zurey. Relata que ha pasado situaciones críticas, si entra al baño de los hombres la sacan, si ingresa a los asignados a mujeres la rechazan.

Asimismo, Zurey considera relevante la visibilización de la comunidad por parte de las personas con liderazgo, como la leonesa e influencer Wendy Guevara: “Ella vino a quitar la etiqueta que afecta y abre las puertas a muchas personas”.