Ciudad Victoria.- Una juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de YAC, por la presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, pero seguirá el proceso en libertad porque cuenta con un amparo a su favor.

En la audiencia, la juez fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria en el proceso de la ex secretaria de Bienestar Social, durante la administración del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. La nueva audiencia se realizará a principios de Enero del 2027.

Tanto su defensa como la Fiscalía podrán aportar pruebas adicionales para que intenten fortalecer sus argumentos.

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Se determinó que existen elementos suficientes para continuar con la causa penal, según la carpeta procesal 0733/2025.

Trascendió que debido a un amparo, a la ex funcionaria solo se le puede mencionar por sus iniciales YAC, sin que se mencione su nombre de forma parcial o total.

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La defensa afirmó que la acusación del Ministerio Público es ambigua, oscura y sobreabundante en algunas partes, así como contradictoria e incongruente.

LL