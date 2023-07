Pachuca.-Un ex funcionario identificado con las iniciales J. C. N. C, quien se desempeñaba como director de obras públicas del municipio de Tlaxcoapan Hidalgo, fue vinculado a proceso por cobrar más de 683 mil pesos de una obra que no fue ejecutada.

La Procuraduría de Justicia de esta entidad dio a conocer que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, obtuvo la vinculación a proceso luego de aportar los datos suficientes de prueba en contra del imputado, quien trabajó para la alcaldía de Tlaxcoapan en el periodo 2016- 2020.

Tras una denuncia iniciada por el Ayuntamiento en contra del ex funcionario, se fincó el delito de ejercicio indebido del servicio público, esto luego de que incumpliera con su deber de vigilar el gasto y control de las obras públicas.

Lee también: Decomisan más de 11 kilogramos de estupefacientes en Hidalgo

Se explicó que J. C.N.C, solicito el pago de 683 mil 521 pesos, por una ampliación de Red Eléctrica en la calle Gran Canal, de la localidad del Teltipan.

Este obra debió de quedar construida en un periodo de 52 días, sin embargo nunca se ejecutó y pese a ello, el entonces director de Obras Publicas cobró el monto señalado.

Lee también: Violan y asesinan a adolescente en Hidalgo; pobladores retienen a presuntos agresores, los querían linchar

Lo anterior originó afectaciones al patrimonio del municipio, por lo que el actual alcalde decidió interponer la denuncia penal, tras las investigaciones se realizó la orden de aprehensión y este día se obtuvo la vinculación.

El juez de control también estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria y determinó como medida cautelar la prisión preventiva. Se señaló que en caso de qué se acepte un acuerdo reparatorio, el imputado deberá de pagar el doble del daño económico realizado.