Video. Señora Católica de Zacatecas se estrena como DJ en un bar gay de la CDMX

Zacatecas.- Erika Edith Navarro, mejor conocida como La Señora Católica, originaria de Zacatecas, quien se ha convertido en una influencer en las redes sociales por criticar las vestimenta y actuar de la gente que supuestamente vive en pecado, ahora dejó de lado sus prédicas y viajó a la Ciudad de México a poner ambiente en un antro al mostrarse como DJ.

Incluso, recientemente, en un video de Tiktok, Alejandro Castillo, otro influencer zacatecano y quien siempre acompaña a la Señora Católica a todas sus giras, anunció su llegada a CDMX porque Edith se estrenaría como DJ.

En ese video, la Señora Católica menciona que asistiría a ese lugar porque Jesús dijo que "hay que ir a donde está el pecado", al argumentar que no va a la Iglesia a predicar porque "para eso está el sacerdote y las monjitas".



"Por eso yo voy a donde está el pecado: ferias, discos, bares, pero yo no voy a tomar, para que no inventen. No voy a llevarme un muchachón. No voy a eso. Voy a poner música para que se conviertan. Tan solo llevo el espíritu de Dios en mí para que se santifiquen", asegura la influencer en ese vídeo.



@alexjcastillo21 Nos venimos a la Cd. De México la sra Católica y un servidor para el lanzamiento de la nueva dj del momento. Esperen a ver todo los detalles. sonido original - Alejandro J. Castill

En las mismas redes sociales han circulado videos donde aparece en el Bar Baby, un antro gay, donde es presentada como "la nueva promesa de las tornamesas". De inmediato, sube y le mueve a las tornamesas y comienza un set de música que inicia con el Avemaría en versión remix y así comienza la música movida y comienza el ambiente y todos se ponen a bailar.

Lee también: ¿Alimentan a pitbulls con carne de perro? Esto es lo que se sabe de video en Puebla

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afcl/rmlgv