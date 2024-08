Hermosillo, Sonora.- El alcalde morenista de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, pidió que le quitaran el micrófono al periodista Jesús Manuel Angulo Corral, quien hacía una pregunta sobre los recursos públicos que se destinan a medios de comunicación, en su conferencia mañanera del pasado miércoles.

Durante la pregunta, el presidente municipal lo interrumpió con voz firme, para que dejara de cuestionar, sin embargo, el reportero de manera respetuosa pedía que lo dejara continuar.

"Tú preguntas por tu conducto, por nombre de otras personas, por anónimo, ya te tenemos detectado", le dijo el munícipe apuntándolo con el dedo.

"Esto no es un foro para venir a quejarse, por favor quítenle el micrófono porque no debe actuar de esa manera. Traes toda una letanía, mano. Otra pregunta", ordenó González Yescas.

El periodista, con datos obtenidos por transparencia, según dijo, cuestionaba al alcalde sobre los recursos públicos que se destinan a un medio de comunicación donde es propietario el actual director de Comunicación Social de este Ayuntamiento.

El propio director de Comunicación Social y el secretario Particular del alcalde, entre jaloneos le arrebataron el micrófono.

Antes de salir de la sala de Cabildo, Santos González se acercó a Manuel Angulo para decirle que no respondería a preguntas “personales”, pero el periodista le aclaró que se trata de recursos públicos municipales que fueron desviados de la oficina de Comunicación Social a la empresa del propio director.

▶️ Alcalde de San Luis Río Colorado pide le retiren el micrófono al periodista Jesús Manuel Angulo Corral, por pregunta sobre recursos públicos a medios.



Video: Especial pic.twitter.com/QKNelUT1iB — Metrópoli (@Univ_Metropoli) August 8, 2024

Si algo me sucede, hago responsable al alcalde Santos Yescas: Angulo Corral

Tras el episodio de censura, Jesús Manuel Angulo Corral, fue jalado y empujado por funcionarios públicos y uno de ellos público una amenaza en su contra.

El periodista publicó en su Facebook: "No es gratuito decir que los ciudadanos son los primeros responsables de tener una prensa libre, a través de la exigencia a los gobiernos, de cualquier orden que se trate, para que aquellos generen las condiciones de seguridad y paz que se requieren para informar, así como que se garantice el respeto a las leyes".

Una buena parte de la ciudadanía ya despertó y sabe que es tiempo de que la transparencia y la rendición de cuentas sean cuestiones cotidianas y normales, y no un asunto extraordinario y raro.

Jesús Manuel Angulo Corral, periodista. Foto: Captura de pantalla

Sin embargo -continuó- hay también un segmento de la sociedad, y en este están aquellos ciudadanos que recientemente se incorporaron a la política y al gobierno en cargos públicos, ya sea por designación o elección popular, que consideran que los gobernantes y funcionarios públicos puedan hacer y deshacer a su antojo.

El desagradable episodio de represión y ataque a la libertad de prensa, así como la censura y el oprobioso mensaje intimidatorio de "te tenemos bien ubicado", que protagonizó el alcalde Santos González Yescas hacia un servidor va más allá de una animadversión por el hecho de que he sido uno de pocos reporteros que ha preguntado asuntos "incómodos" a este funcionario público.

El hecho ocurrido el miércoles 7 de agosto de 2024, en la sala del Cabildo, durante La Mañanera es un ataque a las libertades esenciales plasmadas en nuestras leyes y un ataque al derecho de acceso a la información que tenemos todos, no como un privilegio de los medios, sino como un derecho esencial de la ciudadanía.

Agradezco el apoyo sin cortapisas y el respaldo solidario de amigos y colegas periodistas en San Luis Río Colorado, Mexicali, Tijuana y Hermosillo, además de algunos amigos de más allá de las fronteras; agradezco a mis compañeros de la empresa donde actualmente laboro, así como a mi familia, también por su amor incondicional.

Quiero finalmente dejar claro que si algo me sucede, ya sea en la integridad física o patrimonial, así como si algo sucede a mi familia, compañeros de trabajos y sus respectivas familias, en cualquier ámbito, ya sea personal, laboral o patrimonial, hago responsable al alcalde Santos González Yescas; al secretario del Ayuntamiento Héctor Sandoval Gámez; al director de Comunicación Social, Juan Pedro Morales Bojórquez, y al funcionario municipal de Oomapas, Enrique Gaytán Urías.

En su posicionamiento adjuntó una captura de pantalla de amenaza en red social, por parte de Enrique Gaytán Urías.

"Si a webo hagan víctima el mentado Manuel Angulo, el vato fue a provocar nomás. Nunca va y hoy nomás fue a eso, lo que quiere es que alguien le meta sus chingasos pa sacar su nota de víctima", dice el mensaje del funcionario responsable del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Río Colorado (Oomapas).

Captura de pantalla de amenaza en redes sociales por parte de Enrique Gaytán Urías. Foto: Especial

"No a la reprensión", exige el diputado electo que derrotó en las elecciones al alcalde

El diputado electo Juan Pablo Arenivar Martínez, mejor conocido como el influencer "Wasapraka", quien derrotó en las pasadas elecciones del 2 de junio al alcalde Santos González Yescas, hizo un posicionamiento: "No a la represión en San Luis Río Colorado. Sí a la libertad de prensa".

Relata que el periodista Manuel Angulo, reportero de Meganoticias, "fue agredido por nuestro presidente municipal, Santos González Yescas... de nuevo".

El periodista le pregunta sobre el gasto de recursos públicos en publicidad, a lo que el alcalde lo interrumpe acusándolo de representar a otras personas, y aclarando que "ya lo tienen detectado", finalmente pidiendo que le quiten el micrófono porque su rueda de prensa "no es un foro para quejarse" (si no lo cuestiona la prensa, ¿quién?) además que "es un particular", asumiendo que no tiene buenas intenciones y exigiéndole respeto.

Manuel Angulo ha sido uno de los periodistas más críticos de este gobierno, confrontando a González por casos como las negligencias en BeerHouse; la flotilla de camiones de basura que compraron descompuestos y nunca funcionaron; las patrullas compradas a su propio hermano con recursos públicos, entre otros reportajes. Esta vez cuestionándolo sobre el gasto público en publicidad, siendo censurado así por nuestro alcalde.

El diputado electo Juan Pablo Arenivar Martínez, mejor conocido como el influencer "Wasapraka" expresa su apoyo al periodista Jesús Manuel Angulo Corral. Extracto del comunicado. Foto: Especial

En una ciudad con constantes ataques al gremio periodístico, con ataques a sus páginas de noticias, y con asesinatos de varios compañeros, no podemos ser tolerantes ante este comportamiento de nuestros políticos, quienes, se supone, deberían protegerlos.

Toda mi solidaridad y apoyo al gremio periodístico, en esta ocasión atacado en la figura del periodista Manuel Angulo, y todo mi reconocimiento a su labor, que tanta falta le hace a nuestro pueblo. Felicidades, Manuel, por tu valentía, y esperemos que el nuevo gobierno entrante, corte de una vez por todas esta actitud tan miserable y totalitaria, externo Pablo Arenivar Martínez "Wasapraka".









