Acusa alcalde sonorense de “que le siembran muertos”

El que sigue “de pena ajena” en Sonora, nos platican, es el alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas (Morena), ya que su municipio está sumido en la inseguridad y, para justificarse, acusa que el crimen organizado del Valle de Mexicali “le siembra muertos”, o sea, que los matan en Baja California y los avientan en Sonora. Sin embargo, nos relatan que la gobernadora bajacaliforniana, Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena), rechazó los comentarios y, con toda la diplomacia posible, calificó el comentario de don Santos como desafortunado, lo cual lo deja mal parado a poco tiempo de que entregue el ayuntamiento a su sucesor y, por lo que se ve, se irá “con más pena, que gloria”. ¡Zas!

¿Les vendieron gato por liebre?

En Baja California, nos cuentan, “cuando no les llueve, les llovizna” en el ayuntamiento de Tijuana, pues la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez (Morena) no logra que se concrete una sola sesión extraordinaria de Cabildo, además de que en las últimas semanas renunció el tesorero local y al menos tres empleados de esa dependencia. Nos detallan que no todo fue casual, pues la dimisión se dio un día después de que se filtró un oficio en el que trabajadores de la Tesorería pidieron a la Sindicatura intervenir por la falla de un sistema software casi nuevo que costó poco más de 90 millones de pesos y que nadie sabe si se compró sin servir o alguien “se puso vivillo”. ¡Que comience la cacería!

Fallo por Monterrey en suspenso

Al que le gusta “hacerla de emoción” en Nuevo León, nos comparten, es al Tribunal Estatal Electoral (TEE), porque la definición de la elección por la alcaldía de Monterrey la está alargando “más que a una telenovela”, pues se supone que el pasado fin de semana resolvería las impugnaciones que interpuso MC, pero se retrasó el fallo. Nos indican que en lo que son “peras o manzanas”, el alcalde electo, Adrián de la Garza Santos (PRI), anda muy metido en el periodo de transición, mientras el partido naranja conserva una leve esperanza para que Mariana Rodríguez no se quede en el aire. ¿Será que tienen un as bajo la manga?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.