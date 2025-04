“Amenaza” Álvarez Máynez con pintar Zacatecas de naranja

El que fue a Zacatecas a “alborotar el gallinero político”, nos platican, fue el coordinador nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, pues “levantó la mano” en su tierra natal para dar la batalla a los Monreal y quitarle el poder a Morena en 2027. Durante la asamblea estatal naranja, nos indican, don Jorge convocó a la militancia a “ponerse las pilas” para gobernar en dos años, y puso de referencia que, así como en 1998 hubo una alternancia, cuando ganó Ricardo Monreal y sacó al PRI, ahora podría ocurrir lo mismo, porque están cometiendo los mismos errores del pasado “como el abuso de poder y el nepotismo” y todo indica que se está apuntado para encabezar “el frente” contra la dinastía Monreal. ¡Suenan los tambores!

Burocracia de BCS en pie de guerra

Desde Baja California Sur nos comentan que el gobernador Víctor Castro Cosío (Morena) y la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero (Morena), “navegan por aguas turbias”, pues tras cinco meses de protestas ofrecieron al sindicato de burócratas un aumento de 4%. Nos indican que la burocracia acusó a don Víctor y doña Milena de armar una campaña de desprestigio en su contra y los agremiados respondieron exhibiendo las contradicciones de ambos, pues aseguraron que en el ayuntamiento se gastaron millones en artistas internacionales para el Carnaval, y a don Víctor lo señalaron de tener compadres, amigos y familiares en nómina, con sueldazos, y que por eso “les chiquitean” los recursos. ¡Zas!

Pelean PAN y Morena por aborto

Los que no pierden cualquier pretexto para “sacar los guantes” en Chihuahua, nos comparten, son los morenistas y panistas. Nos relatan que el PAN saturó el estado con una campaña de anuncios espectaculares para promover el derecho a la vida y evitar el aborto, lo que molestó a los guindas y en voz de su dirigente, Myrna Brighite Granados de la Rosa, mandó decir a los blanquiazules que son unos retrógradas al querer politizar el tema del aborto. Nos cuentan que, aunque los panistas no respondieron, sí intensificaron su campaña dirigida a los jóvenes al estilo de “voy derecho y no me quito”.