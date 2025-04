Exhiben en Guasave amiguismo y facturas sin comprobar

Desde Sinaloa nos cuentan que si fuera partido de futbol, la alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya (Morena), perdería por “goliza” con “el último tanto que le acaban de anotar”. Nos detallan que en sesión de Cabildo, la regidora morenista Zulma Karina Gámez Cervantes exhibió que en el Instituto Municipal de Mujeres aparecieron facturas por más de 38 mil pesos en alimentos, además de tres compras de grandes ramos de flores para el 8M, cuyas facturas suman más de 300 mil pesos, con un proveedor que es compadre del tesorero municipal, Édgar Adair Espinoza, que a su vez es señalado por nepotismo, y lo peor es que doña Cecilia se hace “como si le hablara la virgen”. ¡Qué pena!

Queda mal alcaldesa “feminista”

La que no quedó bien parada con el movimiento feminista en Chiapas, nos comentan, fue la alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, Fabiola Ricci Diestel (Morena), pues aunque pregona ser activa con la causa, en la cartelera de artistas para la próxima Feria de la Primavera y de la Paz, a realizarse en abril, aparece contratado el payaso Brincos Dieras, señalado por denigrar y humillar a las mujeres en sus eventos, pero además, nos dicen, está considerada la presentación de un grupo cristiano, que está levantando polémica por las diferencias religiosas en la entidad, por lo que varios le recuerdan a doña Fabiola que no todo es “pan y circo”. ¡Zas!

En Pátzcuaro, mal y de malas

El que no sale de un problema para entrar en otro en Michoacán, nos comentan, es el alcalde de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez (PVEM), lo cual es grave para un municipio considerado Pueblo Mágico y que vive del turismo. Nos detallan que en esta localidad la violencia ha aumentado últimamente, lo cual ya daba de qué hablar, pero la “cereza en el pastel” fue la detención de la directora de Reglamentos del Ayuntamiento, Mayra Isabel Melchor Tena, funcionaria cercana a don Julio y quien está acusada de intento de feminicidio contra su pareja. Por este caso, nos comentan, varios le piden una explicación al alcalde, pues la imagen que está dando el municipio ante el país no es la más indicada para atraer a los turistas que se requieren. ¡No me ayudes, compadre!