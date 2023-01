VIDEO: “Fue una situación muy fuerte”, paramédicos quedan en medio de balacera de Salinas Victoria, NL

Una comisión de paramédicos que acudió a un llamado de emergencia para atender una lesión por arma de fuego, quedó atrapada en una balacera en el municipio de Salinas Victoria, en Nuevo León.

Un video presentado en el noticiero N+ Monterrey, muestra el momento en el que los trabajadores de la salud se tiran pecho tierra sobre un pastizal esperando que cese la lluvia de balazos a su alrededor.

Mientras se escuchaba un helicóptero sobrevolando la zona.

"Fue un situación impactante", dice alcalde de enfrentamiento

El alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú informó por medio de un Facebook Live, que el pasado lunes 2 de enero hubo un enfrentamiento entre autoridades de distintos niveles de gobierno y un grupo de civiles armados.

De acuerdo a Cantú los elementos pidieron apoyo para realizar un recorrido preventivo debido a una denuncia sobre personas secuestradas dentro de un rancho en la demarcación, cuando fueron recibidos por ráfagas de arma de fuego.

Por lo que Raúl Cantú acudió en persona a brindar apoyo al cuerpo de protección civil que estaba en el lugar, que se vio envuelto en una balacera cuando atendían elementos policías heridos.

“En ese momento me contactan y me informan de lo que está sucediendo, acto seguido me dirijo al lugar, acudí a dar apoyo a nuestro elementos y personal de protección civil que estaba dando atención a nuestros elementos. Fue un situación impactante, fue una situación muy fuerte la que se vivió en nuestro municipio pero nuestra corporación hizo lo propio”

Compartimos nuestras condolencias por el sensible deceso de Julio César Hernández Hernández, elemento de la Policía Municipal de Salinas Victoria, Nuevo León, quien ha fallecido en cumplimiento de su deber.

Descansen en paz. pic.twitter.com/Kny7a9zOc9 — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) January 3, 2023

Saldo de enfrentamiento en Salinas Victoria

“Estando ahí en el lugar se dieron las detonaciones. Nos tocó estar en ese enfrentamiento, tras varias horas, desafortunadamente tuvimos una baja en nuestra secretaría, dos bajas en el estado y otros elementos lesionados”, lamentó el alcalde.

Además afirmó que las personas que estaban privadas de su libertad en el rancho fueron liberadas.

La Fiscalía de Nuevo León confirmó por medio de su cuenta de Twitter el deceso del agente ministerial Daniel Alfonso González Gutiérrez, del policía municipal, Julio César Hernández Hernández, así como de los elementos de la Fuerza Civil, Jairo Hernández Sánchez y Artemio Reséndiz Hernández.

Además Cantú aseguró que sabe que la “corporación (municipal) no está a la altura para tener esos enfrentamientos, pero sí para brindar seguridad a los ciudadanos”.

“Detonaciones al aire”, dice Cantú sobre videos que circulan en redes sociales

Aunque el enfrentamiento fue el pasado lunes, en redes sociales y algunos medios locales reportaron más balaceras por lo que el alcalde en el mismo Facebook Live aseguró que seguramente se trataba de “detonaciones al aire”.

Esto luego de que “hiciéramos lo propio, se habló con las diferentes fuerzas de estado, y negaron tener enfrentamiento, vamos a estar pendientes”.

Cantú dijo que eran mentira los dichos sobre 8 camionetas con personas armadas, la toma de un helicóptero y el hecho de que no se está dando seguimiento a estos hechos delictivos.

Por lo que pidió “no se dejen engañar”, y a cualquier persona que piense lo contrario, con pruebas, se presente ante las autoridades.



