A través de un video en vivo que realizó en la red social de Facebook, el presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, descartó el uso de fuerza excesiva por parte de Policías Municipales que detuvieron a dos personas que presuntamente estaban incitando una riña en el Jardín del barrio de Tequisquiapan en la capital potosina.

Explicó que el evento sucedió el pasado domingo 17 de julio, en donde tras el auxilio de un ciudadano “que se vio en riesgo”, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aprehendieron a dos jóvenes, presuntamente patinadores, por haber ocasionado una riña en un espacio de convivencia familiar.



“Primero les aclaro que no eran menores de edad, les comparto que al menos uno de los dos detenidos tenía aliento alcohólico, había una riña, había riesgos e intervino la policía y aún así habrá quien piense que hubo excesos, ya revisé los videos”, agregó Galindo Ceballos.

El edil capitalino hizo la aclaración luego de que el fin de semana circularon en redes sociales diversos videos en donde se observa que varios policías forcejean con un joven quien se resiste a una detención. En el clip se aprecia cómo uno de los jóvenes detenidos pide auxilio para no ser llevado por las autoridades municipales, y refiere no traer drogas, así como que lo estaban lastimando.

“¡Ah!, me está lastimando oficial, no soy un ratero, me está lastimando oficial, no traigo ni marihuana. Estoy operado de la mano carnal. Si traigo algo lléveme”, se escucha decir al hombre al que los elementos de seguridad le intentan quitar su patineta.

Pese a que Galindo Ceballos señaló que no hubo exceso de la fuerza por parte de las autoridades de seguridad, ante los reclamos de la ciudadanía, el edil dejó en claro que en el caso de que los policías hayan actuado mal se les sancionará.

Finalmente, en entrevista para medios de comunicación, el alcalde precisó que sostendrá una reunión con “patinetos” para darles opciones de lugares en donde puedan practicar Skate de manera segura y sin interrumpir el paseo de familias que acuden al jardín de Tequis.

afcl/rmlgv