Van 37 denuncias por desaparición de mujeres en Sinaloa en lo que va de 2022 

Culiacán, Sin.- En el transcurso de este año, se tiene un registro de 37 denuncias por desapariciones de mujeres en el estado, de las cuales once permanecen en calidad de no localizadas, por lo que se mantienen activas las alertas de búsqueda, entre ellas la de la adolecente Marina Gutiérrez Peraza de 17 años de edad.



Según la Alerta Amber emitida de búsqueda de esta jovencita, con una estatura de un metro 65 centímetros, complexión delgada, cabello, lacio color castaño oscuro y tez morena, esta fue vista por última vez la mañana del pasado 21 de abril, en su casa en la comunidad de Piaxtla de Arriba, en el municipio de San Ignacio.



José Luis Leyva Rochín, Fiscal de Desapariciones Forzadas de Personas comentó que de los treinta y siete casos que se han presentado este año, un total de veintiséis mujeres han sido localizadas con vida, el resto están en calidad de no localizadas.



Dio a conocer que se mantienen activas las búsquedas de las once mujeres restantes por parte de la Policía de Investigación, en virtud que el Agente del Ministerio Público mantiene seguimiento a cada una de las carpetas que se tienen de este año y años anteriores.







¨Precisó que en la institución existe la obligación y el compromiso de no dejar ninguna carpeta de investigación porque todas son importantes y se tienen que resolver”, dijo el funcionario.



Otra de las Alertas de Búsqueda que se mantienen activas, corresponde a la de Maria Marina Acosta Romero, de 42 años de edad, reportada por su familia como desaparecida desde el pasado 20 de abril de este año, en virtud que la última vez que se le vio fue caminando a la orilla de la carreteras México 15, en el municipio de Ahome.



De acuerdo a la ficha emitida del Protocolo Alba, la mujer tiene una estatura de un metro 73 centímetros, es de complexión delgada, cabello, color castaño claro, tez morena, ojos color café claro y boca grande.



Esta vestía con una pijama de color rosa, short rosas y tenis negros, se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo toda vez que puede se victima de la comisión de un delito, por lo que se solicita la ayuda de la ciudadanía para localizarla.

