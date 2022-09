Universidad de Guadalajara exige aparición con vida de Miguel Alejandro, estudiante desaparecido en Tlaquepaque

La Universidad de Guadalajara exigió la aparición con vida de Miguel Alejandro Soto Martín, joven de 22 años y estudiante del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas que desapareció la noche del pasado 15 de septiembre cuando un grupo de personas entró a robar a su casa, en el fraccionamiento Los Olivos, en el municipio de Tlaquepaque.

La universidad informó que los delincuentes se llevaron la camioneta de la familia y en ella subieron al estudiante; desde ese día su familia no sabe nada de él.

“Una vez más, un miembro de nuestra comunidad sufre en carne propia el clima de inseguridad que se padece en Jalisco con consecuencias funestas”, indicó la casa de estudios en un comunicado.



La UdeG exigió al gobierno del estado la búsqueda inmediata del joven y pidió que la Fiscalía del Estado atienda la denuncia interpuesta por los familiares del estudiante para activar de manera efectiva a sus elementos para localizarlo con vida.

“Reiteramos el llamado a las autoridades para que de igual manera, atiendan las miles de denuncias por desaparición que se multiplican día con día y que tanto dañan y lastiman a la sociedad jalisciense”, indicó la universidad.

Por su parte, el rector de la casa de estudios, Ricardo Villanueva, llamó a no normalizar las desapariciones y se solidarizó con la familia del estudiante.



“Una vez más, un estudiante de nuestra comunidad fue privado de su libertad de la manera más vil, entraron a su casa y se lo llevaron. Estamos en comunicación con su familia y con las autoridades. Exigimos encontrarlo con vida, no debemos normalizar la barbarie”, escribió Villanueva en sus redes sociales.

Magda Martín, madre del universitario desaparecido, hizo un llamado a los captores de su hijo: “Quiero decirles a las personas que se lo llevaron que se toquen el corazón y me regresen a mi hijo vivo. Es un buen hijo, buen estudiante, buen hermano. Yo no quiero nada en contra de las personas que se lo llevaron, sólo quiero que me lo regresen vivo, ayúdenme a recuperar a mi hijo. No puede ser que se lo haya tragado la Tierra”.

Este miércoles un grupo de ocho estudiantes de la UdeG que realizan estudios en España se manifestaron frente a la embajada de México en Madrid, donde se encuentra en gira de trabajo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para exigir la aparición del estudiante, protestar por la inseguridad en el estado y pedir un mejor presupuesto para la universidad.

