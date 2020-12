Trocas de lujo para alcalde morenista... y muuuy austero

Al que le gusta presumir que la austeridad no va con él, nos afirman, es al alcalde de Culiacán, Sinaloa, Jesús Estrada Ferreiro (Morena), pues en menos de dos años ya estrenó camioneta de lujo dos veces. El tema, nos detallan, es que en esta ocasión su suburban High Country no sólo llamó la atención por el precio —de un millón 504 mil pesos—, sino porque fue exhibida por el edil previo a la rendición de su informe de gobierno, en el que, paradójicamente, resaltó lo mucho que ha ahorrado su administración, al mantener en servicio la flota de vehículos oficiales que heredó de su antecesor. Pero eso no es todo, nos dicen, pues aunque el morenista alegó que de su bolsillo salen sus gustitos, a muchos no les cuadró que con su sueldo le alcance para renovar camioneta cada año... a menos de que duerma, coma y se bañe en ella.

Navidad ácida para el góber



De muy mal humor debe estar el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras (PRI), nos aseguran, luego de aparecer como uno de los cuatro mandatarios estatales peor calificados en la Consulta Mitofsky de noviembre. Según nos explican, el ejercicio señala que en los últimos 16 meses, el góber no ha podido ocupar una posición sobresaliente y, al parecer, la pandemia de Covid-19 lo ha confinado hacia los últimos sitios del ranking de gobernadoras y gobernadores; lo anterior, sin olvidar los graves problemas de inseguridad que sufre el estado y que han quedado plasmados en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo, con un incremento en los homicidios dolosos de 86.4% en un año. ¡Amarga Navidad!

De Veracruz a las Grandes Ligas



Quienes ante la pandemia no dejaron las manos quietas en Veracruz, nos mencionan, fueron el empresario Alfredo Chedraui, la familia Fernández Chedraui y la familia Ruiz, pues se unieron al proyecto que hará posible el retorno del Águila de Veracruz a la liga Mexicana de Beisbol, con el objetivo de promover el deporte entre sus paisanos. Según nos explican, lo importante de este proyecto es mostrar la confianza que existe en México para hacer negocios y apostar a un deporte del que han salido jugadores con una gran trayectoria en el beisbol de Grandes Ligas, incluido Adrián González, con quien buscarán el séptimo gallardete de su historia. ¡Enhorabuena!

Nayaritas, ni juntos ni revueltos



Nos dicen que en Nayarit la alianza que llevó a la gubernatura a Antonio Echevarría García (PAN-PRD-PT-PRS) hace agua, pues esta semana hubo desbandada y los diputados Leopoldo Domínguez, Javier Mercado, Mirna Mora, Heriberto Castañeda (PAN), Margarita Morán, Eduardo Lugo y María Verdín (PRD) renunciaron a sus partidos para unirse a Nueva Alianza y conformar una nueva bancada mayoritaria en el Congreso. En este sentido, nos dicen que don Leopoldo, quien busca contender por la gubernatura en 2021, acusó a las dirigencias del albiazul de mercenarias, pues se perfila que por dedazo designen como candidato al expriista Adahán Casas, sin cumplir el acuerdo de hacer una encuesta para elegir al contendiente.