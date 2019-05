Tren Maya no costará más dinero, asegura Fonatur

Mérida.- De acuerdo al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Ramírez Pons, el Tren Maya no costará más dinero, no obstante, según el funcionario, el estudio que presentó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) no corresponde a la realidad, ya que se basaron en datos arrojados por el tren ligero que va de la Ciudad de México hasta Toluca.

“Es una falta de método, no se dio una vuelta para ver cómo es el territorio de Yucatán, lo están comparando con tipo de obras distintas como el tren de Toluca, cuando dicen que va a costar tres o cuatro veces (más), no tienen la menor idea, ahí sí se la cobro políticamente el IMCO”, señaló.

Poco después de un evento realizado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y ante empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), informó que en septiembre próximo realizarán las primeras obras inducidas en Mérida y, a más tardar a finales del presente año, se realizarían las primeras consultas a comunidades indígenas donde aún no existe derecho de vía.

"La inversión al Tren Maya será en un 90% de carácter privado", declaró, por lo que consideró que se podrá dar una gran simbiosis entre empresas de gran calado con industrias locales.

De igual manera, reiteró que las licitaciones serán el método para asignar obras, el cual se ha generado gran interés pues tan sólo en el último concurso convocado por el ejecutivo federal para obras de ingeniería básica, participaron 112 empresas.

En cuanto a las consultas que se realizarán en las comunidades indígenas en las zonas donde no existe el derecho de vía, indicó que “donde no hay vías de Cancún a Chetumal y hacia Escárcega, hay que hacer dos cosas; la ingeniería básica, que nos va a dar los parámetros y que nos van a indicar si hay puentes y sobre esos resultados se procederá a hacer los estudios de impacto ambiental y, tras ello, las consultas indígenas".

jabf