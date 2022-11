"Trayectos en lucha", la narrativa visual para visibilizar la batalla de las mujeres en su andar cotidiano

“El primer territorio de lucha es nuestro cuerpo", ésta afirmación es el eje central de la serie fotográfica realizada por la potosina Maryed Soriano, a la que llamó "Trayectos en lucha", un proyecto visual que visibiliza la batalla de las mujeres en el territorio que transitan.

La serie fotográfica elaborada con un enfoque de perspectiva de género, resalta la valentía que atraviesan las mujeres en su cotidianidad para hacer frente a la violencia de género e inseguridad que viven los 365 días del año. La idea para este proyecto visual, detonó a partir de una pregunta que Maryed le realizó hace dos años a las mujeres de su familia ¿de dónde venimos?.

"Nuestros cuerpos están en lucha desde que salimos de casa. El sentir miedo en la calle, el apretar la mano, el caminar en la noche, sentirse pequeñas o incluso quedarse inmóvil cuando alguien te toca en la calle o te dicen un piropo, eso también atraviesa el cuerpo (...) nuestro cuerpo está en lucha por conseguir nuestro propios espacios", comentó en entrevista Maryed Soriano.

"Trayectos en lucha" se compone de 10 fotografías que narran el tránsito que realiza Paola, una universitaria que todos los días cruza un puente y recorre en transporte público, durante una hora, la ciudad de San Luis Potosí con el miedo de nuevamente ser asaltada o acosada sexualmente, incluso que al igual que una alumna de su universidad la intenten secuestrar.

Además de las fotografías, que por sí mismas explican al espectador la dificultad del trayecto de Paola, Maryed conjunta a través de un video de no más de dos minutos, la serie fotográfica en donde la protagonista narra las adversidades y miedos con los que tiene que enfrentarse todos los días al salir de su casa ubicada en la colonia La Cruz al norte de la capital potosina, para poder estudiar.

“Siempre que camino a la parada del camión me da miedo que me cargue una camioneta (…) tengo por regla que después de la Alameda nunca debo dormirme, porque una vez cuando me estaba quedando dormida un hombre se sentó a mi lado y se tocaba el miembro, porque después de la Alameda quedan pocas mujeres en el camión”, se escucha en la narración de Paola.

Maryed destacó que “Trayectos en Lucha” fue una serie artística que logró concretar en una semana, hace dos años, pues después de preguntarle a las mujeres de su familia ¿de dónde venimos? Decidió acompañar a una de sus hermanas a realizar el trayecto en donde ha vivido violencia de género y desde su propio cuerpo sentir las sensaciones que su hermana vive a diario.

“Lo que me interesaba reflejar era cómo los territorios se vuelven un espacio de lucha, cómo los cuerpos se confrontan ante este territorio”, agregó.

Maryed Soriano es una fotógrafa potosina, que desde la infancia encontró en la fotografía su pasión, pues luego de que en la primaria le regalaran su primera cámara encontró en la fotografía una forma de expresar la realidad, que al conjuntarla con su carrera en Antropología, hace un trabajo etnográfico sobre el cuerpo a través de la perspectiva de género.

“Puedo expresar mis identidades a partir de la imagen. Tengo una relación muy íntima de memorias con la fotografía” aseguró.

Una de las fotografías de la serie “Trayectos en Lucha”, se encuentra expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo junto a otras fotografías de artistas gráficas potosinas llamada “Nosotras Otras”, cuyo objetivo es visibilizar la lucha y resistencia de las mujeres en el espacio público y privado, la cual toma relevancia durante el mes de noviembre por la conmemoración de la eliminación de la violencia contra las mujeres y en donde, Maryed comentó, se demuestra la lucha de las mujeres fotógrafas para ocupar espacios dentro del arte.



