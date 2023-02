Tras éxito del corrido a Proteo, grupos musicales desean grabar el tema, revela compositor

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A unos días de que compuso el corrido “El adiós a Proteo” y que se difundió en las redes sociales a través de El UNIVERSAL, Jesús Soto Baltazar “El Cóndor” reveló su alegría porque ya hay grupos musicales que desean grabar el tema en honor al perro rescatista que perdió la vida en Turquía.

En céntrica avenida de Ciudad Victoria, en entrevista para EL UNIVERSAL, Soto comentó que no ha logrado dimensionar lo que le sucede a raíz de que se difundió el corrido.

“Yo me levanté el sábado en la mañana, a las siete me presenté a trabajar y solo me conocía la gente normal con la que cotidianamente convivo, pero el mismo sábado a las seis de la tarde, la mitad del país si no es que el país entero ya me conocían, ya sabían que existía, ya muchos medios de comunicación estaban hablando de Jesús Soto Baltazar y el corrido de Proteo”, expresó emocionado.

La popularidad de la composición al perro héroe también ha emocionado a Beatriz Adriana Dimas, pareja de Jesús.

“A mí me dio mucha emoción, alegría, más que nada por él, porque él ha luchado mucho durante veinte años, y ahora que se dio a conocer, pues comparto su alegría”, dijo, y luego se le quebró la voz.

Debido al éxito de tanta difusión, comentó Soto Baltazar, ya lo comenzaron a buscar algunos grupos musicales del norte del país, quienes desean grabar su obra.

“Ya he tenido algunos acercamientos de algunos grupos, no se ha concretado nada aún, porque estamos buscando la forma de que se le apegue a la letra original, lo más que se apegue el grupo. Ya mi representante está en pláticas con algunos grupos también”.

Ante la intensa difusión, añadió, su composición ya fue correctamente registrada, “a manera de protección, porque nunca faltan quienes buscan a toda costa lucrar con el talento de los demás”, apuntó Soto.

El hombre de 44 años de edad, quien trabaja en el área de mantenimiento del Club de Futbol Correcaminos, relató que paralelo a las actividades a las que se ha dedicado, desde hace aproximadamente 20 años se dedica a componer corridos, “entonces cuando yo veo la noticia, en la televisión en mi casa, inmediatamente yo sentí, me quedé con un nudo en la garganta con lo que pasó. Entonces dije, yo tengo talento, voy a hacerle un corrido de Proteo”.

Y aclaró, “yo jamás pensé que iba a tener la respuesta de la gente como la tuve y quiero aclarar, esto yo lo hice sin fines de lucro, sin esperar nada a cambio, simplemente el agradecimiento de todas las personas que hasta ahorita me han mandado mensajes de agradecimiento y de felicitaciones por el corrido”.

Entre las ilusiones que rondan la mente de Jesús, compartió que desea tener contacto con la Sedena para agradecerles directamente por la labor que realizan y especialmente lo que hizo Proteo, incluso dando su vida por salvar a seres humanos.

Al final de la entrevista “El Cóndor” expresó unas palabras de agradecimiento: “Quiero agradecer a EL UNIVERSAL por el espacio que me brindó y quiero hacer extensivo también el agradecimiento, para todos los medios de comunicación nacionales e internacionales que se tomaron la molestia de replicar la nota”.

