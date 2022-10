Tras detención de policías, Cuitláhuac sale en defensa de la Secretaría de Seguridad de Veracruz

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, salió en defensa de su Secretaría de Seguridad Pública, envuelta esta semana en dos escándalos de corrupción y de crimen.

"Por unos cuantos elementos que desatienden las instrucciones no vamos a arrastrar a una corporación que pretendemos limpiar y vamos a continuar insistiendo: la corrupción se combate de arriba hacia abajo y llegaremos al fondo. Que no quepa la menor duda", dijo.

Tres elementos de la SSP-Veracruz fueron detenidos, junto con policías de Puebla, cuando saqueaban un tráiler; y ayer fue detenido el exDirector Operativo y actual subdirector de la Academia Estatal de Policía señalado del presunto delito de desaparición forzada de un jefe policial.

En conferencia de prensa, el mandatario recordó que recibieron un legado de estructuras administradas por décadas de un régimen de corrupción, por lo que hicieron un compromiso para combatirla.



Sentenció que no permitirán actos ilegales, por lo que anunció el inicio de una investigación interna en la dependencia y se aplicará un procedimiento administrativo de sanción contra el jefe policial.

El Ejecutivo señaló que el elemento faltó a los principios que rigen a la dependencia y por no acatar los reiterados llamados a un comportamiento honesto y de apego a los protocolos.

"Instruí para que se colabore en todo lo requerido por la Fiscalía General del Estado a fin de esclarecer y dar con los responsables del hecho que se le atribuye en presunción de la comisión de un delito grave contra otro elemento de Seguridad Pública", agregó.

El ex Director de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y actual subdirector de la Academia Estatal de Policías, Alan “N”, fue detenido por el presunto delito de desaparición forzada de personas.



Al jefe policíaco se le señala de la desaparición ocurrida el pasado 29 de mayo del director de la Policía Vial de la propia Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Juan Alan Cuetero Meza.

El morenista aseguró que han retribuido a la buena actuación policial con incrementos salariales históricos y mejores condiciones de trabajo.

"No me he corrompido, no me he enriquecido como lo hicieran mis antecesores, no me presto a “cochupos” o “moches” y no tenemos pactos con la delincuencia. Por lo tanto, tengo la autoridad moral para convocar a todo mi Gabinete y funcionarios de este Gobierno a conducirse y seguir conduciéndose bajo los principios de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo".

