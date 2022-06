Tras denunciar corrupción, policía de Tepic pide medidas de protección

Tras denunciar corrupción en la policía municipal de Tepic y renunciar a ella, Fabiola Segovia Ochoa busca protección de las autoridades al detectar situaciones que si bien no son amenazas directas le hacen mantenerse alerta ante posibles agresiones.

“He estado recibiendo mensajes de números que no conozco donde me dicen que me cuide o que tome precauciones, yo lo quiero tomar más como alertas, pero también ha habido situaciones raras: yo vivo en una colonia popular de Tepic donde todos se conocen y sabemos cuando hay gente que no es de aquí, y ha habido personas merodeando y los vecinos se han dado cuenta, también de un vehículo, y por eso la premura de solicitar protección, porque el poder lo tienen ellos, estoy denunciando a mandos de una corporación de seguridad pública”, señaló.

Fabiola es hija de policías y fue policía municipal de Tepic durante 11 años hasta el pasado 3 de junio, cuando renunció después de denunciar que los mandos estaban ofreciendo bonos de productividad de hasta 15 mil pesos (cuando en promedio un policía municipal gana 4 mil 200 pesos por quincena), lo que implicaba presentar más detenidos en los separos y eso provocó detenciones arbitrarias e irregulares.

“En diciembre del año pasado un mando nos dijo que iba a haber un incremento al salario, pero que debíamos meter más trabajo; en enero se presenta el nuevo director (Javier Casillas) y en filas da lectura a un documento en el que dice que la presidencia municipal iba a entregar bonos de productividad a quien presentara más detenido y en abril la propia alcaldesa (Geraldine Ponce), en la entrega de unidades para policía preventiva, dijo abiertamente que se triplicaba el bono de productividad de 10 mil a 15 mil pesos, entonces yo decido conseguir el video de ese día y cuando lo tuve presenté la denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción”, señaló Segovia Ochoa.

Explicó que en diciembre buscó hablar con la presidenta municipal para aclarar esta situación y otras de acoso en su contra derivadas del activismo que practica como presidenta de la asociación civil que dirige (Nayaritas contra la corrupción), pero nunca pudo acceder a la edil.

“Es la primera vez que un mando se para al frente y ofrece un bono de productividad, cuando el ejercicio policiaco no se maneja sobre bonos de productividad, nosotros no producimos nada; además, en la ley de egresos del municipio para este año no están contemplados esos bonos de productividad, entonces no sabemos de dónde saldrá ese dinero”, dijo.

Aclaró que no todos los policías se prestan a realizar detenciones arbitrarias con tal de ganar los bonos de productividad, pero aseguró que están recibiendo presiones por parte de los mandos.

Finalmente, la expolicía recordó que no es solo ella la que ha denunciado esta situación, sino que es algo que la ciudadanía ha reclamado desde hace tiempo y parece tener sólo una intención recaudatoria.

