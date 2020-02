Torruco acepta reto de Javier Corral, "no me achico", dice

A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, dijo no "achicarse" ante los retos, luego de que, a decir del funcionario, el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, lo invitó a lanzarse de la tirolesa en Divisadero, Cañón del Cobre, Chihuahua.

En su publicación, acompañada de un video con una duración de poco más de un minuto, en el que se aprecia el momento previo a su lanzamiento así como su trayectoria, el secretario dijo que la tirolesa tiene casi dos kilómetros de largo, 400 metros de profundidad y una velocidad inicial de caída libre de 139 kilómetros por hora.

"No me achico ante los retos. Hace unos días el Gobernador @Javier_Corral me retó a lanzarme de la tirolesa más grande del mundo en Divisadero, Cañón del Cobre, Chihuahua; tiene casi 2 km de largo, 400 mts. de profundidad y una velocidad inicial de caída libre de 139 km por hora", escribió.

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, igual que otros usuarios de esa red social, respondió a la publicación.

"Saludos Secretario. Felicidades. ¡Jamás me hubiera atrevido a aceptar ese reto!", escribió.

Plan maestro de Barrancas del Cobre

A través de su cuenta, el titular de Turismo informó de la puesta en marcha del Aeropuerto Barrancas del Cobre, en Creel, municipio de Bocoyna, Chihuahua, prevista para fin de año o principios 2021; añadió que será un fuerte impulso a las actividades productivas y de desarrollo turístico en la Sierra Tarahumara.

Explicó que el Plan Maestro las Barrancas del Cobre busca desarrollar el primer proyecto turístico sustentable de montaña, aprovechando los recursos de la zona con estricto respeto a la cultura y costumbres de las comunidades, para convertirse en el elemento detonador del desarrollo regional.