Tijuana, durante nueva normalidad lucha para recuperar empleos

Tijuana, 1 de junio.- Durante el primer día de junio, elegido también como el inicio de la nueva normalidad desde que llegó la pandemia de Covid19 a México, alrededor de 500 maquiladoras reactivaron sus producciones en Baja California y con ello también la urgencia de recuperar parte de los más de 20 mil empleos perdidos.



De acuerdo con la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana (Arhitac) calcula que solamente en la ciudad habría un a rezago laboral de alrededor de 4 mil 800 vacantes dentro del sector de manufactura y otros miles que son parte de diferentes industrias pero principalmente de servicios y de la construcción.



Pero en el caso de las maquiladoras, explicó Ulises Araiza expresidente de Arhitac, la urgencia por recuperar los empleos es mayor debido a que las compañías deben cumplir con sus metas de producción y exportación con clientes de otros países para así evitar ser penalizados por incumplimiento.



“Tan solo en este momento estamos hablando de que hay una urgencia por llenar por lo menos unos 2 mil espacios laborales para estas empresas de la industria maquiladora, hay otros áreas que también lo necesitan pero hoy sabemos que estas 2 mil son solo para las producciones y es que urgen porque algunos no solo no pararon labores si no que con la pandemia se les cargó más el trabajo”, detalló.



Por ejemplo, de esos 2 mil empleos 80% son de las empresas que abrieron sus áreas de contratación tienen que ver con la industria de dispositivos médicos, uno de los cuatro rubros que la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo adelantó desde la semana pasada que serían reactivadas a partir del 1 de junio.



Sobre el bulevar Alberto Limón Padilla, un corredor industrial plantado sobre una especie de columna vertebral de concreto en la zona noreste del municipio, fueron instaladas decenas de carpas de plástico con personal de recursos humanos, son reclutadores de decenas de empresas que amanecieron con la única instrucción de llevar el mayor número de trabajadores para sus compañías.



Una veintena de hombres de Haití se agrupan en uno de los puntos, esperan ser atendidos. Whalter, es uno de ellos, llegó a Tijuana durante las caravanas en 2015 y desde ese entonces ha cambiado de trabajo en el sector informal, pero con la pandemia escuchó que habría más espacio para que le dieran una oportunidad en una de las fábricas.



“Yo creo que así voy a ganar un poco más”, explica mientras espera en la línea para entregar sus documentos, “es que en la calle no hay nada de trabajo, no hay gente en las calles y los que están no me compran nada”.



Hasta el corte del 1 Junio en Baja California hay 5,112 casos positivos de covid19, de ese número 2,105 son en Tijuana y 2,467 Mexicali. El resto se distribuyen en los otros municipios.