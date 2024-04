Saltillo.— Carolina Álvarez escuchó en una reunión el nombre del padre de sus hijos entre los cuatro mineros de El Pinabete que ya fueron identificados y de inmediato sintió que los sentimientos se removían.

“Estamos anhelando mucho esto, pero te vuelve a remover todo”, contó la señora Álvarez a EL UNIVERSAL vía telefónica.

Jorge Luis Martínez Valdez, quien fuera su pareja y padre de sus hijos, fue uno de los cuatro mineros atrapados en la mina El Pinabete el 3 de agosto de 2022 que ya fueron identificados. Los otros son Hugo Tijerina Amaya, Jaime Montelongo Pérez y José Rogelio Moreno Morales.

Las familias recibieron un mensaje de la Coordinadora Nacional de Protección Civil y junto a la Fiscalía estatal fueron informadas de quiénes habían sido identificados.

“Son muchos sentimientos, queríamos que fuera un familiar, pero te remueve, como si hubiera pasado otra vez. Como en un principio, como hace un año y ocho meses”, prosiguió la viuda.

Carolina Álvarez dijo que de inmediato informó a sus hijos y recibieron la noticia tranquilos, pero ansiosos de darle a su padre cristiana sepultura. La familia espera llevar los restos al panteón de la Villa de Cloete, donde descansan los restos del padre de Jorge Luis.

Sin embargo, Carolina Álvarez aseguró que el capítulo y la herida no se cierra porque aseguró que continúa el camino para obtener justicia.

“Sigue el proceso de demanda sobre los responsables y no vamos a quitar dedo del renglón. No me voy a ir de El Pinabete, seguiré en apoyo a las demás familias”, dijo.

Se espera que sea este miércoles cuando autoridades de Coahuila entreguen en Sabinas los restos de las familias de los cuatro mineros identificados.

Los restos de los trabajadores fueron descubiertos en diferentes fechas: los dos primeros el 11 de noviembre, el tercero el 29 de diciembre y el cuarto el 16 de enero de 2024. En cumplimiento de los protocolos establecidos, los hallazgos fueron recuperados y resguardados por la Fiscalía General de Coahuila (FGE) para su identificación.

Rescate continúa

Laura Velázquez, coordinadora Nacional de Protección Civil, mencionó que los trabajos para encontrar los restos de los otros seis mineros que quedaron atrapados continuarán posiblemente la segunda semana de mayo de acuerdo con las estimaciones que le ha dado la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Detalló que por lo pronto se trabaja en los reforzamientos de taludes del tajo a cielo abierto para garantizar el ingreso subterráneo de manera segura del personal que participa en los trabajos.

Respecto a las acciones en curso, Velázquez señaló que se inició con la colocación de una malla para fortalecer el talud y se trabaja en la seguridad de quienes ingresarán de forma subterránea.