Suspenden agenda pública de gobierno de Morelos por 30 días

Cuernavaca.— El gobierno de Morelos determinó suspender todas las actividades públicas del Ejecutivo local, Cuauhtémoc Blanco Bravo, por un periodo de 30 días; además, adelantó la suspensión de clases como medida de prevención ante la pandemia del coronavirus a partir de hoy. La medida es aplicable a todos los niveles de educación, desde la básica, media superior y hasta la superior del sistema educativo estatal.

El gabinete se reunió en pleno para ajustar las medidas de prevención adoptadas en todo el país para evitar la transmisión del virus que se ha propagado por el mundo, y generar las mejores condiciones sanitarias posibles, además de mantener la continuidad de la vida social y económica, a la vez de contener la posible propagación de esta epidemia.

El secretario de Salud local, Marco Antonio Cantú Cuevas, informó que por el momento en Morelos no se ha confirmado un solo caso positivo de Covid-19 y destacó que en la entidad el Laboratorio Estatal de Salud Pública es la única instancia con facultad para realizar el examen que puede descartar o confirmar que alguna persona tiene ese padecimiento.

Morelos se encuentra en el escenario epidemiológico fase uno y está adoptando las medidas de sana distancia adoptadas por la Secretaría de Salud (Ssa), expuso el funcionario local.

Respecto a la suspensión de clases en educación básica, el director del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Eleacín Salgado de la Paz, dijo que inicialmente se anunció la suspensión de clases a partir del lunes 23 de marzo, pero que ante el nivel de contingencia se decidió adelantar la ausencia de estudiantes a partir de hoy.

Asimismo, se informó que el consejo técnico programado para el 23 de marzo se calendarizó para el viernes 20.

Por su parte, el secretario de Salud informó que hay camas para enfrentar la fase tres de la pandemia, pero admitió que no serán suficientes, por lo que llamó a la ciudadanía a no saturar los hospitales si no es necesario. Hasta el momento, subrayó Marco Antonio Cantú, han atendido cinco casos sospechosos y ninguno ha sido confirmado como positivo para este nuevo virus.

Mientras tanto, el comisionado de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, informó que a partir de este fin de semana no se permitirá el acceso a adultos mayores en los seis centros penitenciarios que tiene el estado.

Por su parte, la secretaria de Turismo y Cultura, Margarita González Saravia, comentó que ante la contingencia sanitaria se pospusieron distintas bodas en el estado, así como congresos, pero subrayó que hasta ahora no hay afectación para los empresarios. Respecto a los balnearios, dijo que continuarán abiertos al público con la aplicación de sus diversas medidas efectivas de prevención.