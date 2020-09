Superdelegado se carga de “buena vibra” en área restringida

Un momento de “espiritualidad”, nos dicen, le salió caro al superdelegado de San Luis Potosí, Gabino Morales, tras presumir una gira por la Huasteca, a la que acudió en compañía de otros representantes del gobierno federal en la entidad. Pero eso no es lo más grave, nos señalan, sino que uno de los lugares que presumió haber visitado en sus redes sociales —incluso añadiendo la leyenda “Cargándonos de buena vibra”— fue el paraje turístico de El Salto, que aún se mantiene cerrado por Covid-19 y al que accedió sin cubrebocas y sin sana distancia, por lo que no se sabe si ingresó de forma clandestina o peor aún, por la influencia de su cargo. Mucha buena vibra, pero poca conciencia social.

PAN se persigna con la izquierda



Desde Guanajuato nos comentan que el líder municipal del PAN, Juan Muñoz Gutiérrez, se metió en apuros al integrar al sacerdote Héctor Zúñiga a las actividades del partido en el municipio de Purísima del Rincón, por la evidente transgresión del principio de separación Iglesia-Estado. El tema, nos dicen, es que fue el mismo religioso quien advirtió la inconstitucionalidad y el mismo día que entraría en funciones prefirió desistir y dar las gracias al blanquiazul a través de una carta. Pero ahí no acaba el asunto, nos resumen, pues ahora la dirigencia de Morena prepara una demanda ante el órgano electoral en contra de Acción Nacional, por la incursión de un clérigo en labores partidistas. ¡Qué necesidad!

Informes de gobierno, moneda de doble cara en año electoral



Nos cuentan desde Zacatecas que, aparte de que ya arrancó formalmente el proceso electoral 2020-2021, desde que inició este mes patrio también se desató la fiebre de los informes y no hay día que no se dé alguno por parte de algún funcionario que, en busca de una candidatura, se esfuerza en presumir sus logros, tal como lo han hecho legisladores, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y hasta la superdelegada Verónica Díaz. Sin embargo, nos revelan que a quien no le pinta del todo bien es al gobernador Alejandro Tello (PRI), pues este martes rendirá su cuarto y penúltimo informe ante la Legislatura local, pero con la sorpresa de que desde ayer comenzaron las manifestaciones en su contra. ¡Ups!

Del centro al norte se tensa la 4T



Una pelea a distancia, nos platican, se desató entre la diputada federal por Sinaloa, Merary Villegas, y su homólogo a nivel local, el también morenista Pedro Villegas, debido a que la legisladora fue la única sinaloense de la bancada en respaldar a Dulce María Sauri (PRI), para obtener hace unos días la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Por una parte, nos señalan, don Pedro acusó que su paisana traicionó a los ciudadanos que le dieron el voto y a su partido, a lo que de inmediato doña Merary le replicó que su postura sólo revela que carece de madurez política, pues en su curul ya no son miembros de la oposición, sino de un gobierno respetuoso de las leyes y de los acuerdos. ¡Hay tiro!