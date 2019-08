Suma Nuevo León más delitos contra adultos mayores

[email protected]

Nuevo León encabeza la lista de los cinco estados con más denuncias por presuntos delitos contra personas mayores, con 10 mil averiguaciones entre 2014 y 2016, según el Informe Especial Sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentado este año.

A la entidad le siguen Sinaloa, con 6 mil 368 denuncias; Veracruz, con 4 mil 984; Chihuahua, con 4 mil 772, y Ciudad de México con 2 mil 201 casos detectados.

De dichas entidades, únicamente Veracruz afirmó canalizar a las víctimas hacia albergues o centros de asistencia social.

Asimismo, el total de denuncias presentadas por agresiones a personas con más de 60 de años a escala nacional fue de 34 mil 200 dentro del periodo mencionado.

El informe de la CNDH señala que del total de las denuncias presentadas, 57% tuvo origen en delitos patrimoniales —como despojo, robo a casa-habitación, a vehículos y negocios, entre otros—, 16% se dio por violencia familiar, 8% por lesiones, 5% por amenazas, 4% por homicidio y un porcentaje menor, no especificado, fue consecuencia de delitos como violación, abuso sexual, secuestro, abandono, omisión de responsabilidad médica y discriminación. Adicionalmente, existe 9% de denuncias en el que no está especificado el ilícito.

En el caso de Nuevo León, la mayoría de las denuncias se originan por delitos patrimoniales, violencia familiar y lesiones contra el adulto mayor.

El informe que realizó la comisión reconoce que dentro de estos casos, únicamente 8.6% de los agresores de los adultos fueron identificados como familiares de las víctimas.

Los estados que presentaron

el menor número de denuncias por delitos contra adultos mayores fueron Guerrero, con 24; Tamaulipas, 20; Quintana Roo, 15; Puebla, y Durango, con dos investigaciones, cada uno.

El documento de la CNDH señala que conforme la edad aumenta, el número de denuncias disminuye, correspondiendo 55% de las denuncias a personas dentro del rango de 60 a 70 años; 22% a aquellas entre 71 y 80 años; 16%, no especificado; 6%, adultos mayores de 81 a 90 años, y finalmente, sólo 1% está relacionado con personas de 91 años o más.

De las 32 entidades federativas Aguascalientes, Morelos, Nayarit, Sonora y Tabasco no proporcionaron información sobre las denuncias por agravios a adultos mayores en su entidad.

Coahuila, Michoacán y Zacatecas detallaron no tener registro; Guanajuato reportó que en su fiscalía no había una problemática en dicho tópico, y Yucatán envió información que no correspondía a lo solicitado, aclaró la CNDH.

Hasta 2015, del total de la población mexicana, 10.5% eran mayores de 60 años, de acuerdo con datos del Inegi.