Sonora. Dan sedes y horarios para recibir la vacuna Covid en Hermosillo, Navojoa, Obregón y Nogales

Hermosillo, Sonora.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora intensifica la campaña de vacunación contra Covid-19 en sus unidades médicas y hospitalarias de manera permanente a la población mayor de 18 años, ya sea primera dosis, refuerzo o completar su esquema.

La doctora María de Lourdes Díaz Espinosa, titular del IMSS en la entidad, informó que aplicarán la vacuna AstraZeneca en 16 unidades, donde derechohabientes y población en general podrán recibirla sólo presentando una identificación oficial.

“El objetivo de la vacunación es prevenir enfermedades graves por Covid-19”.

No se requiere cita previa para el suministro del biológico, quienes requieran una segunda dosis deben esperar dos meses después de haber recibido la primera aplicación, la tercera dosis se puede recibir cuatro meses después de la segunda, expuso.

La vacuna AstraZeneca, explicó, la puede recibir como refuerzo, sin importar la marca de la dosis que hayan recibido en el esquema inicial, cuya aplicación de la vacuna tendrá lugar de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 20:00 horas.

En Ciudad Obregón, el módulo de vacunación se ubica en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 y en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 1, misma que también brindará este servicio los días sábados y domingos.

En Hermosillo podrán acudir al Hospital General de SubZona (HGSZ) No. 14; al Hospital de Gineco Pediatría (HGP); a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 68, UMF No. 37 y UMF No. 2, éstas últimas dos con servicio los fines de semana.

En Nogales, la aplicación de la vacuna se realizará de lunes a domingo en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 5, así como en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 5; mientras que Guaymas, el módulo se localiza en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 4 y en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 4.

En Navojoa la vacunación se realizará en el Hospital General de Zona (HGZ) No, 3; en Huatabampo en el Hospital General de SubZona (HGSZ) con Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 7; en Nacozari en el Hospital General de SubZona (HGSZ) con Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 23 y en Caborca en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 8.

La Secretaría de Salud compartió en información preliminar que desde el inicio de la pandemia se acumulan 165 mil 404 casos de Coronavirus y 10 mil 102 defunciones por la enfermedad, incluyendo seis decesos acaecidos en días pasados.

Por ello, la institución de salud, reiteró el llamado a mantener las medidas de protección contra el virus como son el uso de cubrebocas en espacios cerrados, lavado constante de manos y mantener la sana distancia.



La Secretaría de Salud inicia jornada para sonorenses desde 14 años en adelante

Para que los sonorenses desde los 14 años en adelante puedan recibir su primera y segunda dosis contra el Covid-19 o completar su esquema de vacunación, la Secretaría de Salud instalará módulos fijos en los Centros de Salud Urbanos y Rurales del Estado, informó José Luis Alomía, secretario de Salud.

El titular de la dependencia destacó que el objetivo de esta jornada especial de vacunación es, de primera mano, prevenir la enfermedad grave y crítica, así como hospitalizaciones y defunciones, pero también, la de llegar a los ciudadanos que por diversas razones no cuentan con ninguna vacuna o les falta completar su esquema.

Esta, dijo, es una oportunidad, ya que los módulos estarán más cerca.

Lee también: Exhiben en video a sujeto asfixiando con una manguera a un cachorro en Puebla

Señaló que a partir del lunes 18 de abril estarán activos 196 puntos de vacunación contra el Covid-19, en las seis jurisdicciones sanitarias del estado, en un horario de 08.00 a 16.00 horas.

“La vacuna contra el Covid-19 va a estar disponible en casi en todas las unidades de salud en el estado, pero además se van a activar brigadas móviles de vacunación para poder llegar a las localidades, a las ciudades que en su momento no cuenten con un Centro de Salud, algún hospital o unidad de medicina familiar, y de esa manera podamos nosotros acercar la vacuna de la mejor manera”, recalcó.

El secretario de Salud, José Luis Alomía, recomendó a la población a aprovechar este mes de abril para aplicarse la vacuna contra el Covid-19, ya que esta estará más cerca, y con ello iniciar el esquema de vacunación o completar su esquema.

Lee también: A la niña Frida Andrea la asesinaron en otro sitio y abandonaron su cuerpo: Fiscalía de Oaxaca

Agregó que las personas que pueden acudir a esta jornada de vacunación especial son: de 14 a 17 años para primera y segunda dosis; mayores de 18 años para primera, segunda y dosis de refuerzo.

Por su parte la doctora Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, subsecretaria de los Servicios de Salud, detalló que a partir del lunes 18 de abril se habilitan cinco Centros de Salud en Hermosillo para la atención y seguimiento de pacientes sospechosos a Covid-19, atención que se otorgaba en el Centro Covid-19 de Arena Sonora, y con ello acercar aún más este servicio a la población.

vare