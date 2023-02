Sistema de agua potable de Cuernavaca acumula más deudas, ahora con Conagua

Cuernavaca.- La directora del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), Evelia Flores Hernández, reveló al Cabildo que además de los 298 millones de pesos que deben a la CFE por concepto de energía eléctrica, también arrastran una deuda de cinco millones de pesos con la Comisión Nacional de Agua (Conagua).

En sesión extraordinaria de Cabildo, Flores Hernández pidió a los regidores su apoyo para evitar el crecimiento de las cargas financieras porque el organismo no tiene la suficiencia presupuestal para cubrirlo, y precisó que esa deuda fue heredad por la administración de Antonio Villalobos Adán (2018-2021) al solicitar recursos para dos obras que no realizó.

Su propuesta fue aprobada en sesión extraordinaria de Cabildo con ocho votos a favor y cinco en contra de los regidores morenistas, uno del PRI y Fuerza por México.

La directora del organismo descentralizado dijo que en 2020 el entonces alcalde Antonio Villalobos, actualmente en prisión por desvío de recursos, solicitó a través del Programa de Devolución de Derechos (Prodder) de la Conagua, apoyo económico para ejecución de obra pública pero no realizó las obras y tampoco regresó el dinero.

Explicó que por medio de ese programa los organismos o instituciones que participen con proyectos se les apoya con el 50 por ciento del costo total de la obra.

El SAPAC accedió a ese fondo para llevar a cabo obra pública con un costo de 15 millones de pesos, por lo que Conagua realizó un depósito de 7.5 millones de pesos a favor del Sapac, pero las obras se cancelaron y cuando Conagua requirió la devolución del recurso solo se le entregó un millón de pesos.

“Ese recurso no se utilizó y la obra no se llevó a cabo y al no llevarse a cabo lo que procedía era hacer devolución de ese dinero a Conagua y no se llevó a cabo, ese adeudo se quedó a esta administración y a la fecha Conagua ya hizo requerimiento al SAPAC del pago de ese adeudo que asciende a 5 millones 522 mil pesos, más un millón 74 mil pesos por concepto de cargas financieras”, señaló Evelia Flores.

